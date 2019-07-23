Названы категории водителей, которые больше не смогут парковаться на улице

Стало известно об очередной инициативе некого Александра Шумского, подвизающегося ныне в амплуа начальника комитета «Удобная дорога» при Росстандарте.

Именно он, под аплодисменты столичных транспортных властей, недавно придумал стандарт с дорожными знаками уменьшенного размера. А на днях сообщил, что уже в этом году планируется утвердить новый стандарт для парковочных мест. Сейчас нормативные размеры парковочного места составляют 5,3х2,5 метра.

Как рассказал г-н Шумский «Известиям», он и его подчиненные вооружились рулетками и походили по Бульварному кольцу в Москве, измеряя, сколько места занимают машины на платных парковках. И выяснили, что старые габариты парковочного места диссонируют с текущими урбанистическими трендами.

По мнению Шумского, их пора уменьшить на 50 см. в ширину и на 30 см. в длину. Иными словами, размер стандартного парковочного места должен составлять 5х2 метра. Обоснованием под эту идею подведено тоже стандартное: можно будет увеличить число парковочных мест и, якобы, стимулировать горожан отказываться от крупных машин в пользу маленьких.