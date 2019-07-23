Названы категории водителей, которые больше не смогут парковаться на улице

Небезызвестный ранее экс-активист-общественник, пристроившийся на службу в Росстандарт, придумал как усложнить жизнь автовладельцам и помочь городским властям увеличить доход с платных парковок.
Максим Строкер

Стало известно об очередной инициативе некого Александра Шумского, подвизающегося ныне в амплуа начальника комитета «Удобная дорога» при Росстандарте.

Именно он, под аплодисменты столичных транспортных властей, недавно придумал стандарт с дорожными знаками уменьшенного размера. А на днях сообщил, что уже в этом году планируется утвердить новый стандарт для парковочных мест. Сейчас нормативные размеры парковочного места составляют 5,3х2,5 метра.

Как рассказал г-н Шумский «Известиям», он и его подчиненные вооружились рулетками и походили по Бульварному кольцу в Москве, измеряя, сколько места занимают машины на платных парковках. И выяснили, что старые габариты парковочного места диссонируют с текущими урбанистическими трендами.

По мнению Шумского, их пора уменьшить на 50 см. в ширину и на 30 см. в длину. Иными словами, размер стандартного парковочного места должен составлять 5х2 метра. Обоснованием под эту идею подведено тоже стандартное: можно будет увеличить число парковочных мест и, якобы, стимулировать горожан отказываться от крупных машин в пользу маленьких.

С увеличением числа парковок все понятно. Властям таких мегаполисов, как Москва, судя по всему, это добавит денежных поступлений от имеющихся сейчас в их распоряжении платных парковочных мест. Последних, благодаря новому стандарту, можно будет нарисовать еще больше.

А по поводу «стимулирования малолитражек» — давайте подсчитаем. Допустим, мы все такие получили парковки шириной не более двух метров. В качестве образцовой малолитражки возьмем, к примеру, одну из самых распространенных сейчас в городах России компактных моделей — Hyundai Solaris. Итак, у нас есть для парковки подопытного транспортного средства 200 см. ширины. Ширина Solaris — 173 см.

Расстояние между бортом нашей маленькой машинки и осевой линией разметки парковочного места составит 27 см. Допустим, на соседнем месте стоит не Chevrolet Tahoe, а аналогичное компактрое авто и там аналогичный зазор — такой же.

Таким образом, чтобы открыть дверь и выбраться у из нашего Solaris, по мысли Шумского и Кº, водителю останется в сумме аж 54 см. При этом он будет вынужден упереть свою открытую дверь в борт машины-соседа, оставив на ее ЛКП повреждение. Сосед в аналогичной ситуации вынужденно ответит ему тем же.

Учтем толщину самой водительской двери экспериментального авто и получим, что для покидания салона остается щель шириной не более 45 см. Для наглядности скажем, что это примерно соответствует высоте стандартной пластиковой 2-литровой бутылки.

Представьте, как вы будете каждый раз просачиваться в эту щель. Представили? Теперь допустите, что дело происходит зимой и на вас — теплая одежда. Или вы страдаете избыточным весом. Уже весело, не правда ли? И это при условии, что у вас даже не «городской кроссовер» или седан среднего класса. Их водители и пассажиры вообще не смогут выйти из машин в таких условиях.

Да, чуть не забыл: подумайте, кстати, как вы будете высаживать в таких условиях из своего Hyundai Solaris пожилого родственника, например. И какие «слова благодарности» вы при этом будете изрыгать в адрес человека, организовавшего подобное парковочное мучение.

Характерно, что адресатом сильных выражений будет не абстрактный гастарбайтер с кисточкой, а совершенно конкретный персонаж — успешный господин из Росстандарта, некогда решивший погулять по парковкам Бульварного с рулеткой…

парковка, ПДД, платная парковка
23 июля 2019
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