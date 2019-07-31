ГИБДД впервые рассекретила места установки всех своих камер

– Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо на сайте ГИБДД перейти с главной страницы раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах», выбрать субъект РФ, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

Раздел был создан после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, состоявшегося 26 июня 2019 года.

По словам Волк, раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией о камерах ГИБДД.