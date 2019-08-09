Можно ли парковаться на обочине под знаком «Стоянка запрещена»

sarbc.ru
Никто не удивляется, когда получает «письмо счастья» за стоянку у бордюра в зоне действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Но это в крупных населенных пунктах, где проезжая часть граничит либо с тротуаром, либо с газоном. А как быть, если знак висит в месте, где с асфальтом проезжей части граничит укатанная земля и никаких бордюров не наблюдается?
Максим Строкер

Двусмысленность в вопросе остановки и стоянки под запрещающим знаком но на обочине заключается в том, что с формальной точки зрения совсем не очевидно — попадает ли обочина, где никто не ездит, под действие «красных линий на синем фоне».

ПДД, прежде всего, запрещают стоянку там, где не разрешена остановка: на мостах-эстакадах, трамвайных путях, пешеходных переходах и прочих подобных местах, четко оговоренных в пункте 12.4 ПДД. Но что характерно: в этом разделе в нескольких местах упоминается стоянка на проезжей части.

А именно: запрещается остановка «на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении» и «на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части».

Пункт 12.5 ПДД добавляет, что стоянка запрещается вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога». То есть получается, что, согласно этому положению Правил, как минимум вне населенных пунктов, на обочине стоять вполне можно.

Но тут есть нюанс. Для того, чтобы действовали пункты 12.4 и 12.5 ПДД, по идее, наличие знаков «стоянка/остановка запрещена» не обязательно. Эти запреты должны «сидеть» в голове каждого водителя, что называется, по умолчанию.

Нас же интересует случай, когда стоять на обочине, согласно ПДД, можно, но висит запрещающий знак — 3.27 («Остановка запрещена») или 3.28 («Стоянка запрещена»). Тут следует помнить, что знак запрета стоянки/остановки действует на той стороне дороги, на которой установлен.

Согласно ПДД, «Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии».

Другими словами знак запрета стоянки или остановки действует не только на проезжей части дороги, но и на ее обочине. И оставлять здесь машину нельзя.

парковка, штрафы, ПДД, ГИБДД
9 августа 2019
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