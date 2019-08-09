Можно ли парковаться на обочине под знаком «Стоянка запрещена»

Двусмысленность в вопросе остановки и стоянки под запрещающим знаком но на обочине заключается в том, что с формальной точки зрения совсем не очевидно — попадает ли обочина, где никто не ездит, под действие «красных линий на синем фоне».

ПДД, прежде всего, запрещают стоянку там, где не разрешена остановка: на мостах-эстакадах, трамвайных путях, пешеходных переходах и прочих подобных местах, четко оговоренных в пункте 12.4 ПДД. Но что характерно: в этом разделе в нескольких местах упоминается стоянка на проезжей части.

А именно: запрещается остановка «на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении» и «на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части».

Пункт 12.5 ПДД добавляет, что стоянка запрещается вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога». То есть получается, что, согласно этому положению Правил, как минимум вне населенных пунктов, на обочине стоять вполне можно.