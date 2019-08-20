Просроченные на 10 дней штрафы хотят аннулировать

Депутаты от ЛДПР предложили коллегам по Госдуме рассмотреть поправку в статью 2.6.1 КоАП, согласно которой водитель освобождается от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированного камерами, в случае, когда информация о штрафе не появилась на портале госуслуг в течении 10 дней.

— Нарушениям может быть и полгода, и год, и даже три года. Фиксация происходит работающими в автоматическом режиме. Но при этом нередко в установленный действующим законодательством срок водителям не направляются экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» депутат Ярослав Нилов.

Предполагается, что принятие документа также позволит водителям своевременно узнавать о совершенном правонарушении и пользоваться предусмотренной ст. 32.2 КоАП возможностью уплаты административного штрафа с 50-процентной скидкой в 20-дневный срок.