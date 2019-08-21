Как ГИБДД штрафует за движение на разрешающий сигнал светофора

Загорается зеленая «стрелка» на допсекции светофора и весь ряд томившихся в ожидании этого события машин радостно газует и ломится в поворот, невзирая ни на что вокруг. Еще бы, их водители уверены в своей полной правоте и уважении к ПДД. Стрелка то загорелась!

Однако подобный подход к толкованию правил дорожного движения сулит перспективу однажды жестоко поплатиться за свою самоуверенность. Причем, как при повороте налево, так и при маневре вправо.

В первом случае возможна следующая ситуация. Загорается допсекция светофора на перекрестке, вы начинаете левый поворот и в этот момент в ваш правый борт «втыкается» машина, двигавшаяся по встречной полосе. Оказывается, ей горел «зеленый» в прямом направлени и ее водитель был, что называется, тоже «в своем праве». Кого признают виновным в аварии?

Того, кто поворачивал, разумеется! Механизм тут примерно такой же, как и в случае, когда ваша машина выезжает влево, также под зеленую «стрелочку», со второстепенной дороги на главную.