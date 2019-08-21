Как ГИБДД штрафует за движение на разрешающий сигнал светофора

Все знают, что загоревшаяся зеленым светом дополнительная секция светофора со стрелкой означает разрешение на поворот в сторону прилегающей улицы, разворот и тому подобный маневр. Однако и в этом случае можно получить штраф или оказаться виновником в ДТП.
Максим Строкер

Загорается зеленая «стрелка» на допсекции светофора и весь ряд томившихся в ожидании этого события машин радостно газует и ломится в поворот, невзирая ни на что вокруг. Еще бы, их водители уверены в своей полной правоте и уважении к ПДД. Стрелка то загорелась!

Однако подобный подход к толкованию правил дорожного движения сулит перспективу однажды жестоко поплатиться за свою самоуверенность. Причем, как при повороте налево, так и при маневре вправо.

В первом случае возможна следующая ситуация. Загорается допсекция светофора на перекрестке, вы начинаете левый поворот и в этот момент в ваш правый борт «втыкается» машина, двигавшаяся по встречной полосе. Оказывается, ей горел «зеленый» в прямом направлени и ее водитель был, что называется, тоже «в своем праве». Кого признают виновным в аварии?

Того, кто поворачивал, разумеется! Механизм тут примерно такой же, как и в случае, когда ваша машина выезжает влево, также под зеленую «стрелочку», со второстепенной дороги на главную.

Ведь пункт 13.5 ПДД гласит, что «при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений». То есть, «основной зеленый» в любой ситуации главнее «зеленой стрелки».

При повороте направо «под стрелку», кстати, в определенной ситуации можно схлопотать неожиданный штраф чувствительного размера. За нарушение все того же пункта 13.5 Правил. Если в этот момент пешеход будет переходить улицу, на которую вы сворачиваете, можете не сомневаться: случившийся поблизости сотрудник ГИБДД вполне может оштрафовать вас по ч.2 ст. 12.13 КоАП — «Нарушение правил проезда перекрестков».

Ведь вы в ходе маневра не уступили гражданину без машины, а он является полноправным участником дорожного движения. Вынудили его «изменить скорость или направление движения» — извольте оплатить 1000 рублей штрафа! А уж если случайно сбили при этом «пешика» — виновником, опять же признают именно вас.

штрафы, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
21 августа 2019
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