В Подмосковье камеры начинают штрафовать за непропуск пешехода

Минтранс Московской области вплотную занялся идеей фиксации с помощью дорожных камер непропуск водителями пешеходов на переходах региона.

— Прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации не определены, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что более 350 камер автоматической фиксации нарушений ПДД Московской области приступили к фиксации нарушений Правил мотоциклистами. Решение о нацеливании камер ГИБДД на мототранспорт было принято из-за роста количества ДТП по вине мотоциклистов в летний период.