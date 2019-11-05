Минтранс оценил жизнь одного человека в 1,5 млн. рублей

Министерство транспорта РФ опубликовало проект постановления правительства, которым будут установлены правила установки камер, штрафующих автомобилистов за нарушения на железнодорожном переезде.

Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду или остановка на переезде грозит штрафом 1000 рублей — когда нарушение фиксируется комплексом автоматической фиксации. За обгон в зоне железнодорожного переезда полицейская камера «пришлет» штраф в размере 5000 рублей.

Сейчас автоматическая фиксация нарушений ПДД организована лишь на малом числе переездов. Согласно предлагаемым Минтрансом правилам, камеры следует ставить не на каждом из них, а лишь там, где наблюдается повышенная аварийность.

Так, оснащать комплексом ГИБДД следует те переезды, где за три года произошло больше двух ДТП с погибшими или в них было ранено пять и больше людей.

Типичный комплекс автоматической фиксации, предназначенный для работы на переезде, стоит сейчас менее 3 млн. рублей. Следовательно, жизнь одного погибшего в аварии на железнодорожных путях власти оценивают меньше чем в половину этой суммы — около 1,5 млн. рублей.