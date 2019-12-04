Глава ГИБДД Михаил Черников разрешил размещать на машинах новый знак

Госавтоинспекция РФ считает возможным размещать знаки «Перевозка детей» на легковых автомобилях, где есть беременные женщины и несовершеннолетние. Такой вывод можно сделать из официального ответа руководителя Госавтоинспекции генерала Михаила Черникова на депутатский запрос парламентария Виталия Милонова.

Ранее г-н Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением изучить вопрос размещения специальных предупреждающих знаков на машинах под управлением беременных женщин и молодых матерей. Некоторое время назад депутат озаботился безопасностью этих гражданок на дороге.

Напомним, что знак «Перевозка детей» не имеет ничего общего с повсеместно используемыми водителями легковушек произвольной формы наклейками на стекло с надписями «Ребенок в машине», «Baby on board» и им подобным. В

ответе ГИБДД имеется в виду изображение бегущих человеческих фигурок как на дорожном знаке 1.21, размещенных на желтом квадрате с красной каймой. Такие наклейки в обязательном порядке размещаются на автобусах, перевозящих малолетних пассажиров.