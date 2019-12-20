Госдума ужесточит наказание за опасное вождение

Госдума вернется к рассмотрению законопроекта о штрафах за опасное вождение весной. Соответствующая поправка в КоАП была одобрена парламентариями в первом чтении еще в январе 2017-го и с тех пор депутаты так и не нашли времени вернуться к работе над ней.

Напомним, что законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью — 12.38 «Опасное вождение». Согласно ей за такое поведения на дороге следует наказывать штрафом в размере 5000 рублей.

Принятию новеллы во втором чтении мешают сомнения экспертов и ряда депутатов возможности адекватно квалифицировать «опасное вождение» в реальной дорожной ситуации. И вот теперь стали известно, что депутаты могут вернуться к активной работе над законопроектом весной 2020-го года.

— Если отдельных мер административного наказания, прописанных в КоАП, недостаточно, то в этом случае необходимы более жесткие меры. Но этот момент предполагает дальнейшее обсуждение, что это может быть. Необходимо обсудить кратность, необходимо обсудить иные меры, — заявил агентству «Москва» зампред комитета по транспорту и строительству депутат Владимир Афонский.