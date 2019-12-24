Медведев упразднил «площадку» на экзамене в ГИБДД

Стало известно о подписании премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства о реформе системы экзаменов «на права», подготовленное ГИБДД.

Множественные сомнения экспертов в ее оправданности учтены не были. Самая главная новация — ликвидация отдельного экзамена «площадка», в ходе которого кандидат в водители демонстрировал навыки парковки, маневрирования в стесненных условиях, умение трогаться в горку и т. п. Устанавливается, что с 1 октября 2020-го года все это будет проверяться в условиях «города».

Таким образом, человек, успешно сдавший «площадочные» упражнения, но проваливший «городские», в ходе пересдачи будет потом вынужден заново демонстрировать экзаменатору и «площадку», и «город». Кроме того, городские условия сдачи этих упражненияй ставят ставят их оценку в полную зависимость от субъективного мнения инспектора ГИБДД. Все это открвывает масштабное поле для коррупции.

А с 1-го января 2020 года будет официально разрешена учебная езда по магистралям с разрешенной скоростью свыше 60 км/ч. Получить «права» водителя автобуса можно будет лишь по достижении 20 летнего возраста. Кроме того, ГИБДД получит возможность не принимать экзамены у гражданина, имеющего задолженности по штрафам, пишет Коммерсант.