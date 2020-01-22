Алле Пугачевой разрешили ездить на Maybach по перронам вокзалов

Столичная полиция не обнаружила в действиях Аллы Пугачевой и водителя ее Maybach, имевших место в конце июня прошлого года, состава какого-либо правонарушения, сообщил Telegram-канал Mash. Речь идет о получившем широкую огласку случае, когда лимузин Пугачевой выехал на перрон Рижского вокзала, доставив к дверям отправляющегося в Латвию поезда певицу и ее мужа Максима Галкина.

Напомним, кадры процесса перегрузки Аллы Борисовны из машины в поезд «взорвали интернеты» летом прошлого года. Возмущение части пользователей вызвало то, что певица тем самым, якобы нарушила ПДД.

Тем же, кто знаком с текстом Правил дорожного движения не по наслышке, еще тогда было ясно, что с этой точки зрения и певица, и ее водитель чисты. Уже хотя бы потому, что согласно буквек Правил, вокзал является «прилегающей территорией», а не тротуаром или проезжей частью дороги.

Да и с позиций здравого смысла наказывать Пугачеву или ее водителя не за что: никому же не приходит в голову мысль выписать штраф за езду не по ПДД шоферу тягача, доставившему 20-футовый контейнер для погрузки на железнодорожную платформу. Как и сам контейнер, собственно…