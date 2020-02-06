Обжаловать штрафы ГИБДД разрешат через Госуслуги

MK
Стали известны примерные сроки введения на портале Госуслуг нового раздела, позволяющего обжаловать штрафы ГИБДД дистанционно. Непонятно, зачем это понадобилось, поскольку подобная система прекрасно функционирует и сейчас — через сайт ГИБДД.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в КоАП, дающие «зеленый свет» для организации сервиса онлайн-обжалования штрафов ГИБДД через портал Госулуг. Оспорить можно будет только штрафы, оформленные с помощью камер автоматической фиксации. Предполагается, что заявление с требованием отменить штраф можно будет через госсайт отправить в ГИБДД или суд.

Законопроект рекомендован членами комитета к принятию и уже в весеннюю сессию Госдума его, скорее всего, одобрит, — как минимум, в первом чтении. Можно не сомневаться, что через Госуслуги можно будет оспорить только вопиющую несправедливость, явно видимую на фотографии с камеры, прилагаемой к постановлению. Что-то вроде несоответствия марки машины-нарушителя или ее номерного знака автомобилю, принадлежащему оштрафованному гражданину. В более сложных случаях отбиться от штрафа вряд ли получится.

Зачем городить огород с новым законом и Госуслугами, которые будут тупо пересылать жалобы в ГИБДД совершенно непонятно. Не исключено, что только для того, чтобы дать возможность десяткам депутатов стать «для галочки» авторами хоть какого-то законопроекта. Косвенно эта версия подтверждается тем, что в соавторах этой достаточно лаконичной поправочки числится аж почти 30 народных избранников.

А тем временем и сейчас любой водитель, не согласный со штрафом, полученным с камеры, без всяких спецпоправок и Госуслуг, может легко и непринужденно составить жалобу в соответствующем разделе официального сайта ГИБДД. После этого уже через день-два о несправедливом штрафе можно забыть — полиция разбирается с такими случаями очень оперативно.

штрафы, видеофиксация, ПДД, произвол ГАИ, видеорегистратор, ГИБДД
6 февраля 2020
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