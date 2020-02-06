Обжаловать штрафы ГИБДД разрешат через Госуслуги

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в КоАП, дающие «зеленый свет» для организации сервиса онлайн-обжалования штрафов ГИБДД через портал Госулуг. Оспорить можно будет только штрафы, оформленные с помощью камер автоматической фиксации. Предполагается, что заявление с требованием отменить штраф можно будет через госсайт отправить в ГИБДД или суд.

Законопроект рекомендован членами комитета к принятию и уже в весеннюю сессию Госдума его, скорее всего, одобрит, — как минимум, в первом чтении. Можно не сомневаться, что через Госуслуги можно будет оспорить только вопиющую несправедливость, явно видимую на фотографии с камеры, прилагаемой к постановлению. Что-то вроде несоответствия марки машины-нарушителя или ее номерного знака автомобилю, принадлежащему оштрафованному гражданину. В более сложных случаях отбиться от штрафа вряд ли получится.

Зачем городить огород с новым законом и Госуслугами, которые будут тупо пересылать жалобы в ГИБДД совершенно непонятно. Не исключено, что только для того, чтобы дать возможность десяткам депутатов стать «для галочки» авторами хоть какого-то законопроекта. Косвенно эта версия подтверждается тем, что в соавторах этой достаточно лаконичной поправочки числится аж почти 30 народных избранников.

А тем временем и сейчас любой водитель, не согласный со штрафом, полученным с камеры, без всяких спецпоправок и Госуслуг, может легко и непринужденно составить жалобу в соответствующем разделе официального сайта ГИБДД. После этого уже через день-два о несправедливом штрафе можно забыть — полиция разбирается с такими случаями очень оперативно.