ГИБДД вводит новый размер номерных знаков

Научным центром безопасности дорожного движения МВД России (НЦБДД) подготовил новую редакцию ГОСТ Р 50577−2018 — «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Текст документа вводит новый вид госномеров для снегоходов и мотовездеходов — широкие однострочные знаки размером 180х105 мм.

Сейчас на на этой технике устанавливаются только «мотоциклетные» номера — квадратные двухстрочные знаки габаритами 190х145 мм. Кроме того, в новом ГОСТе отдельно прописано, что на мотоциклы можно ставить номерные знаки двух типов: маленькие, размером 190x145 мм и большие — 245x185 мм.

Напомним, что для установки на мотоциклы новые номера будут доступны с 4 августа 2020 года. Нестандартные, квадратные госномера для машин японского или американского производства, ГИБДД изготавливать не будет, их придется заказывать у аккредитованных компаний-производителей, сообщает Коммерсант.