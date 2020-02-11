ГИБДД вводит новый размер номерных знаков

MK
Разработан новый ГОСТ на регистрационные номера транспортных средств, согласно которому вводится новый видов знаков, ранее не применявшийся на территории России.

Научным центром безопасности дорожного движения МВД России (НЦБДД) подготовил новую редакцию ГОСТ Р 50577−2018 — «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Текст документа вводит новый вид госномеров для снегоходов и мотовездеходов — широкие однострочные знаки размером 180х105 мм.

Сейчас на на этой технике устанавливаются только «мотоциклетные» номера — квадратные двухстрочные знаки габаритами 190х145 мм. Кроме того, в новом ГОСТе отдельно прописано, что на мотоциклы можно ставить номерные знаки двух типов: маленькие, размером 190x145 мм и большие — 245x185 мм.

Напомним, что для установки на мотоциклы новые номера будут доступны с 4 августа 2020 года. Нестандартные, квадратные госномера для машин японского или американского производства, ГИБДД изготавливать не будет, их придется заказывать у аккредитованных компаний-производителей, сообщает Коммерсант.

ПДД, vin-номер, ГИБДД
11 февраля 2020
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