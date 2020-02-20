Как ГИБДД штрафует за включение «аварийки»

Включение аварийной сигнализации в сознании подавляющего числа сидящих за рулем россиян, судя по всему, подпадает под определение «разновидность бесполезного ритуала, который имеет смысл исполнять на всякий случай». Это как с массовым представлением о крещении младенцев: что означает эта процедура, мало кто толком в курсе, но по принципу «хуже не будет» тащат детей в церковь.
В «библии» же водителей — ПДД — четко указано, когда водитель обязан включить аварийную сигнализацию: при посадке-высадке детей в специализированный автобус, при ДТП, при ослеплении встречными фарами, при буксировке и при вынужденной остановке в неположенном месте. Кроме того, Правила требуют включать ее, когда машина может представлять опасность для других участников движения. На практике, помимо вышеописанных случаев, «аварийку» включают и в прочих ситуациях.
Например, припарковал человек машину так, что перекрыл выезд с парковки сразу нескольким коллегам — зачем-то включает «аварийку». Хотя какой-либо непосредственной опасности его машина ни для кого не представляет. Если, конечно, не считать таковой то, что сразу несколько людей по милости «аварийщика» опоздают по своим делам…
Или останавливает гражданин свою машину в запрещенном месте — например, возле остановки общественного транспорта, чтобы подождать кого-то и включает «аварийку». Опасности окружающим тут тоже никакой. А сама остановка — явно не из-за технической неисправности или тяжелого состояния здоровья пассажира/водителя случилассь. То есть «аварийку» и тут включать не следует, однако подобным образом автомобилисты поступают повсеместно.
Или выезжает авто задним ходом с парковки либо прилегающей территории на улицу — с мигающей аварийной сигнализацией. Вроде как предупреждает всех о чем-то. Хотя на самом деле, согласно пункту 8.1 ПДД, «Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». А не тупо мигать всему миру «аварийкой»!
Как бы то ни было, но за подобное вольное толкование Правил дорожного движения полагается штраф либо по статье 12.20 КоАП «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами» либо по 12.14 КоАП — «Невыполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом». В обоих случаях инспектор ДПС может оформить на водителя 500-рублевый штраф.