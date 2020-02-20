Как ГИБДД штрафует за включение «аварийки»

Включение аварийной сигнализации в сознании подавляющего числа сидящих за рулем россиян, судя по всему, подпадает под определение «разновидность бесполезного ритуала, который имеет смысл исполнять на всякий случай». Это как с массовым представлением о крещении младенцев: что означает эта процедура, мало кто толком в курсе, но по принципу «хуже не будет» тащат детей в церковь.

В «библии» же водителей — ПДД — четко указано, когда водитель обязан включить аварийную сигнализацию: при посадке-высадке детей в специализированный автобус, при ДТП, при ослеплении встречными фарами, при буксировке и при вынужденной остановке в неположенном месте. Кроме того, Правила требуют включать ее, когда машина может представлять опасность для других участников движения. На практике, помимо вышеописанных случаев, «аварийку» включают и в прочих ситуациях.

Например, припарковал человек машину так, что перекрыл выезд с парковки сразу нескольким коллегам — зачем-то включает «аварийку». Хотя какой-либо непосредственной опасности его машина ни для кого не представляет. Если, конечно, не считать таковой то, что сразу несколько людей по милости «аварийщика» опоздают по своим делам…