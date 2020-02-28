ГИБДД раскрыла суммы штрафов с камер автоматической фиксации

Согласно данным, обнародованным ГИБДД, за 2019 год полицейскими было оформлено 142,1 млн. штрафных постановлений — на 11% больше, чем в 2018 году. Из них 122,1 млн. — на основании материалов, полученных от камер автоматической фиксации.

Иными словами, таким образом оформляется 86% штрафов за нарушения ПДД в стране. В денежном выражении за 2019-й год объем штрафов составил 106,5 млрд. рублей (на 8,6% больше чем в 2018-ом). На «камерные» штрафы пришлось 82,7 млрд. рублей.

Чтобы оценить масштаб взысканий с автомобилистов, достаточно вспомнить, что постройка Крымского моста оценивается в 228 млрд. рублей. Получается, что водители, нарушившие ПДД в 2019-ом, за прошлый года могли бы оплатить почти половину этой суммы.