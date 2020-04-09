Разбираемся, можно ли ездить по «выделенкам» во время антикоронавирусных выходных

Пожалуй, самые распространенные дорожные знаки, по крайней мере в крупных мегаполисах, действие которых прекращается в выходные, это те, что висят над полосами, выделенными для движения общественного транспорта.
Под «кирпичами», болтающимися над ними, и знаками, обозначающими саму полосу, вешают табличку 8.5.2 — «Рабочие дни», представляющую из себя пару черных скрещенных молотков на белом фоне. То есть, «выделенка» является запретной для рядового автомобилиста только в рабочие дни, а в нерабочие — катайся, пожалуйста. Заметим, правда, что в последнее время в столице, например, власти постепенно снимают «молоточки» все с новых выделенных полос и за этим делом водителям следует следить.
Но речь сейчас не об этом, а о том, что Президент РФ своим указом официально объявил нерабочими днями весь, фактически, апрель. На данный момент такой режим действует до 30 апреля. Таким образом, с правовой точки зрения, все выделенные полосы, над которыми висит знак 8.5.2 на данный момент являются точно такими же полосами движения, что и прочие. То есть по ним, теоретичски, можно ездить всем и каждому. Но, как показывает практика передвижения по той же Москве — именно теоретически.
Напомним, что в связи с самоизоляцией, на которую посажена куча людей в стране, движение транспорта в городах сведено к минимуму (трафик упал на 75—80%, если верить столичному ЦОДД). По этой причине смысл существования «выделенок» — дать автобусам и троллейбусам возможность двигаться по маршруту невзирая на пробки — в данный момент отсутствует в принципе.
Однако, судя по сообщениям из соцсетей, автомобилистам за случайные пересечения (на совершенно пустых дорогах) разметки, отделяющей запретную полосу, продолжают приходить «письма счастья» с сообщением о штрафе. В Москве подобная оплошность «стоит» 3000 рублей — в соответствии со статьей 12.17 КоАП.
При том, что, например, в Красноярске еще 28-го марта, как только Владимир Путин объявил о начале нерабочих дней в стране, местные власти официально сообщили о временном упразднении выделенных полос для общественного транспорта.
Московский же Депранс, судя по всему, и не подумал приостановить оформление штрафов «за выделенку» с помощью камер автоматической фиксации. В этой связи будет крайне любопытно будет узнать результаты судебных обжалований таких санкций, наложенных на автомобилистов в дни, объявленные главой государства нерабочими. По крайне мере, «в интернетах» водители, уже получившие такое взыскание в этот период, грозятся судиться с транспортными властями вплоть до обращения в Верховный Суд.
Однако если вы не хотите пополнить ряды жалобщиков с невразумительными перспективами рассмотрения дела в суде, от выезда на выделенки лучше все-таки воздержаться…