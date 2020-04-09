Разбираемся, можно ли ездить по «выделенкам» во время антикоронавирусных выходных

Пожалуй, самые распространенные дорожные знаки, по крайней мере в крупных мегаполисах, действие которых прекращается в выходные, это те, что висят над полосами, выделенными для движения общественного транспорта.

Под «кирпичами», болтающимися над ними, и знаками, обозначающими саму полосу, вешают табличку 8.5.2 — «Рабочие дни», представляющую из себя пару черных скрещенных молотков на белом фоне. То есть, «выделенка» является запретной для рядового автомобилиста только в рабочие дни, а в нерабочие — катайся, пожалуйста. Заметим, правда, что в последнее время в столице, например, власти постепенно снимают «молоточки» все с новых выделенных полос и за этим делом водителям следует следить.

Но речь сейчас не об этом, а о том, что Президент РФ своим указом официально объявил нерабочими днями весь, фактически, апрель. На данный момент такой режим действует до 30 апреля. Таким образом, с правовой точки зрения, все выделенные полосы, над которыми висит знак 8.5.2 на данный момент являются точно такими же полосами движения, что и прочие. То есть по ним, теоретичски, можно ездить всем и каждому. Но, как показывает практика передвижения по той же Москве — именно теоретически.