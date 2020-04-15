Реформу экзаменов ГИБДД «на права» отложат на полгода

Фото АвтоВзгляд
Правительство задумалось о переносе изменений в экзамены ГИБДД на получение водительских удостоверений. Причиной стал всеобщий экономический кризис, в который страна погружается из-за коронавирусной истерии, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Российское Минэкономики предложило правительству перенести вступление в силу нескольких нормативных актов. Основание — «минимизация негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Среди прочих документов, под перенос попали и изменения правил сдачи экзамена для получения «прав». Ранее планировалось, что, они заработают с 1 октября 2020 года. Этот срок предлагается отодвинуть на 1 апреля 2021 года.

Напомним, что главным нововведением в экзамены ГИБДД «на права» должно было стать совмещение двух этапов проверки навыков вождения — «площадки» и «города» — в один общий тест в реальных городских условиях. Проект изменения сроков реформы согласован с МВД, сообщает «Коммерсант».

водительское удостоверение, экзамены в ГАИ, ГИБДД, коронавирус
15 апреля 2020
1