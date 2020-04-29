Как правильно обжаловать штраф за отсутствие цифрового пропуска, выписанный камерой фотофиксации

Речь идет о ст. 3.18.1 КоАП города Москвы, которая грозит 5000 рублей штрафа автомобилисту, посмевшему выехать на дороги столицы без цифрового пропуска. Столичная МАДИ уже начала оформлять протоколы по этой статье по материалам, полученным с камер автоматической фиксации, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее.
Однако дело в том, что оформлять штраф таким образом КоАП РФ позволяет только за игнорирование ПДД и правил благоустройства. С которыми ст. 3.18.1 КоАП Москвы не имеет ничего общего. Следовательно, «автоматические» штрафы за нарушение самоизоляционных ограничений оформлены в отсутствии законного механизма и должны быть отменены решением суда. И вот юрист Иван Ежиков разработал подробную инструкцию для обжалования в суде постановлений по статье 3.18.1. КоАП Москвы, вынесенных на основании материалов автоматической фиксации.
Для начала составляем жалобу, образец которой можно скачать по этой ссылке. Следует помнить, что обжаловать штраф следует в течении 10 дней. Если точно, то мы должны успеть за этот срок либо передать жалобу в канцелярию суда, либо отправить ее туда по почте.
Итак, берем текст жалобы и заполняем его своими данными. Указывая название и адрес суда, следует внести туда тот, на территории которого произошла фиксация вашей машины, то есть место совершения правонарушения. Узнать, какой именно суд требуется можно, зайдя на сайт подходящего суда в раздел «Территориальная подсудность» и убедиться, что адрес, указанный в штрафном постановлении, подпадает в его юрисдикцию.
Заполнив, подписываем жалобу и прикладываем к ней копию постановления о штрафе. Далее идем на почту и отправляем эти документы в суд заказным письмом с описью вложения. В описи пишем «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении номер такой-то». Сохраняем почтовую квитанцию, чтобы по номеру, указанному в ней, отслеживать процесс доставки письма Затем следим сайте суда за назначением даты заседания.
Теоретически, на него можно прийти и давать пояснения. Но сейчас суды работают по «коронавирусному» сценарию и доступ туда ограничен. Впрочем, на заседание можно не приходить — в любом случае административное дело по «автоматическому» штрафу по статье 3.18.1 КоАП города Москвы должно быть судом прекращено.