Как правильно обжаловать штраф за отсутствие цифрового пропуска, выписанный камерой фотофиксации

Речь идет о ст. 3.18.1 КоАП города Москвы, которая грозит 5000 рублей штрафа автомобилисту, посмевшему выехать на дороги столицы без цифрового пропуска. Столичная МАДИ уже начала оформлять протоколы по этой статье по материалам, полученным с камер автоматической фиксации, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее.

Однако дело в том, что оформлять штраф таким образом КоАП РФ позволяет только за игнорирование ПДД и правил благоустройства. С которыми ст. 3.18.1 КоАП Москвы не имеет ничего общего. Следовательно, «автоматические» штрафы за нарушение самоизоляционных ограничений оформлены в отсутствии законного механизма и должны быть отменены решением суда. И вот юрист Иван Ежиков разработал подробную инструкцию для обжалования в суде постановлений по статье 3.18.1. КоАП Москвы, вынесенных на основании материалов автоматической фиксации.

Для начала составляем жалобу, образец которой можно скачать по этой ссылке. Следует помнить, что обжаловать штраф следует в течении 10 дней. Если точно, то мы должны успеть за этот срок либо передать жалобу в канцелярию суда, либо отправить ее туда по почте.