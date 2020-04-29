Как правильно обжаловать штраф за отсутствие цифрового пропуска, выписанный камерой фотофиксации

фото АвтоВзгляд
Столичные власти начали рассылать автомобилистам штрафы с камер автоматической фиксации за отсутствие оформленного цифрового пропуска на авто. Причем «письма счастья» рассылаются, по мнению юристов, несмотря на отсутствие соответствующего юридического механизма. Портал «АвтоВзгляд» публикует методику обжалования подобного взыскания.

Речь идет о ст. 3.18.1 КоАП города Москвы, которая грозит 5000 рублей штрафа автомобилисту, посмевшему выехать на дороги столицы без цифрового пропуска. Столичная МАДИ уже начала оформлять протоколы по этой статье по материалам, полученным с камер автоматической фиксации, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее.

Однако дело в том, что оформлять штраф таким образом КоАП РФ позволяет только за игнорирование ПДД и правил благоустройства. С которыми ст. 3.18.1 КоАП Москвы не имеет ничего общего. Следовательно, «автоматические» штрафы за нарушение самоизоляционных ограничений оформлены в отсутствии законного механизма и должны быть отменены решением суда. И вот юрист Иван Ежиков разработал подробную инструкцию для обжалования в суде постановлений по статье 3.18.1. КоАП Москвы, вынесенных на основании материалов автоматической фиксации.

Для начала составляем жалобу, образец которой можно скачать по этой ссылке. Следует помнить, что обжаловать штраф следует в течении 10 дней. Если точно, то мы должны успеть за этот срок либо передать жалобу в канцелярию суда, либо отправить ее туда по почте.

фото АвтоВзгляд

Итак, берем текст жалобы и заполняем его своими данными. Указывая название и адрес суда, следует внести туда тот, на территории которого произошла фиксация вашей машины, то есть место совершения правонарушения. Узнать, какой именно суд требуется можно, зайдя на сайт подходящего суда в раздел «Территориальная подсудность» и убедиться, что адрес, указанный в штрафном постановлении, подпадает в его юрисдикцию.

Заполнив, подписываем жалобу и прикладываем к ней копию постановления о штрафе. Далее идем на почту и отправляем эти документы в суд заказным письмом с описью вложения. В описи пишем «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении номер такой-то». Сохраняем почтовую квитанцию, чтобы по номеру, указанному в ней, отслеживать процесс доставки письма Затем следим сайте суда за назначением даты заседания.

Теоретически, на него можно прийти и давать пояснения. Но сейчас суды работают по «коронавирусному» сценарию и доступ туда ограничен. Впрочем, на заседание можно не приходить — в любом случае административное дело по «автоматическому» штрафу по статье 3.18.1 КоАП города Москвы должно быть судом прекращено.

автоправо, штрафы, суд, КоАП, коронавирус
29 апреля 2020
298