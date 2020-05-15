Что грозит водителю, вставшему под стрелку, но не собирающемуся поворачивать

Водители привыкли, что, как правило, крайние полосы проезжей части предназначены для поворота или разворота, о чем нам сообщают дорожные знаки, светофоры с дополнительными секциями и разметка на асфальте. Но не смотря на это, некоторые автолюбители, не задумываясь, занимают крайние полосы для движения прямо, встав при этом под стрелку. Однако не всегда невнимательные «рулевые» оказываются неправы в данной ситуации. И в первую очередь в этом виноваты ПДД, а точнее — их несовершенство.

Итак, к примеру, если перед регулируемым перекрестком на асфальте есть разметка направлений движения транспорта, а на светофоре имеется дополнительная секция, разрешающая поворот направо или налево при горящем красном, запрещающим движение прямо, то занимать крайнюю полосу, предназначенную только для поворота — запрещено.

Согласно ч. 1 ст.12.16 КоАП РФ за это даже предусмотрены штрафные санкции — предупреждение или штраф в 500 рублей. И под давлением других участников движения, возмутитель спокойствия, чтобы освободить проезд, пытается второпях проехать вперед за стоп-линию, попадая под штраф в 1000 рублей, предусмотренный ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ за заезд за стоп-линию при красном сигнале светофора. Что выбрать из этих двух зол, решать вправе каждый сам. Но во избежание санкций лучшим вариантом будет просто повернуть.

Однако бывают ситуации, когда водитель, согласно действующим ПДД, совершенно легально может занять крайнюю полосу, и сигналы с криками остальных участников движения не заставят его освободить ее.