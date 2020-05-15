Что грозит водителю, вставшему под стрелку, но не собирающемуся поворачивать

Водители привыкли, что, как правило, крайние полосы проезжей части предназначены для поворота или разворота, о чем нам сообщают дорожные знаки, светофоры с дополнительными секциями и разметка на асфальте. Но не смотря на это, некоторые автолюбители, не задумываясь, занимают крайние полосы для движения прямо, встав при этом под стрелку. Однако не всегда невнимательные «рулевые» оказываются неправы в данной ситуации. И в первую очередь в этом виноваты ПДД, а точнее — их несовершенство.
Итак, к примеру, если перед регулируемым перекрестком на асфальте есть разметка направлений движения транспорта, а на светофоре имеется дополнительная секция, разрешающая поворот направо или налево при горящем красном, запрещающим движение прямо, то занимать крайнюю полосу, предназначенную только для поворота — запрещено.
Согласно ч. 1 ст.12.16 КоАП РФ за это даже предусмотрены штрафные санкции — предупреждение или штраф в 500 рублей. И под давлением других участников движения, возмутитель спокойствия, чтобы освободить проезд, пытается второпях проехать вперед за стоп-линию, попадая под штраф в 1000 рублей, предусмотренный ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ за заезд за стоп-линию при красном сигнале светофора. Что выбрать из этих двух зол, решать вправе каждый сам. Но во избежание санкций лучшим вариантом будет просто повернуть.
Однако бывают ситуации, когда водитель, согласно действующим ПДД, совершенно легально может занять крайнюю полосу, и сигналы с криками остальных участников движения не заставят его освободить ее.
Если перекресток регулируется светофором с дополнительной секцией, а на асфальте нет разметки, указывающей направления движения транспорта, то для проезда прямо водители вправе занимать любую из полос движения. И стоящим позади них автомобилистам придется набраться терпения и дождаться, когда он выполнит свой маневр. В общем, в большей степени здесь приходиться полагаться на сознательность и привычку водителей, нежели на ПДД.
Впрочем, есть еще «Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах». И этот документ будет поглавнее любых национальных ПДД, потому как является международным договором, и имеет приоритет. А п. 10 ст. 23 Конвенции написано следующее: «Когда сигнал трехцветной системы дополнен одним или несколькими зелеными огнями, имеющими стрелку или стрелки, включение этой дополнительной стрелки или этих дополнительных стрелок означает (независимо от того, какой огонь трёхцветной системы в это время включен), что транспортные средства могут продолжать движение в направлении или в направлениях, указанных стрелкой или стрелками.
Это означает также, что, если транспортные средства находятся на полосе, которая предназначена исключительно для движения в направлении, указанном стрелкой, или по которой должно осуществляться это движение, их водители должны — при условии, что они уступают дорогу транспортным средствам, двигающимся в том направлении, в котором эти водители намерены следовать, и при условии, что они не будут угрожать безопасности пешеходов — следовать в указанном направлении в тех случаях, когда остановка их транспортных средств препятствовала бы движению других транспортных средств, находящихся позади них на той же полосе. Эти дополнительные зеленые огни должны помещаться предпочтительно на одном уровне с обычным зеленым огнем».
Если говорить проще, то несмотря на отсутствие разметки, водитель, ожидающий зеленого сигнала светофора для проезда прямо в крайнем ряду, обязан повернуть, если на светофоре в этот момент горит зеленая секция, разрешающая поворот.
Впрочем, где Вена, и где Россия? Многие автомобилисты даже не подразумевают о существовании такой Конвенции. Да и штрафы за нарушение ее предписаний в нашей стране не предусмотрены. Так что снова уповаем на сознательность коллег по потоку и рефлекторную память.–