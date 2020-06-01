В новой редакции проекта КоАП власти приготовили водителям несколько неприятных сюрпризов

Прежде всего сообщим, что из новейшей редакции КоАП исчезли строки, утверждающие, что автоматическая фиксация нарушений может происходить только при полном отсутствии влияния человека на этот процесс. Теперь в проекте Кодекса сказано, что требования к средствам автоматической фиксации устанавливаются Правительством РФ. Таким образом, столичные власти пролоббировали отличный шанс на выживание для мобильных приложений типа «Помощник Москвы».
Напомним, что с помощью оснащенных им личных гаджетов, не особо порядочные граждане умудряются порой фиксировать даже мнимые нарушения ПДД. В столице подобная «гражданская позиция» поощряется предоставлением бесплатного проезда на общественном транспорте и раздачей пошлых сувенирчиков.
Помимо этого, надо рассказать о появлении новых составов в статье, карающей за нарушения в области благоустройства. В ныне действующем КоАП РФ никаких санкций для водителя за парковку на газоне не предусмотрено. За это его сейчас могут наказать лишь в соответствии с местным законодательством. Так, согласно КоАП города Москвы, например, в подобном случае полагается 5000 рублей штрафа для гражданина и 300 000 рублей — для юрлица. В будущем федеральном КоАП появится статья 16.10 часть 3 — «за стоянку на газоне». Санкция по ней составит не 5000 рублей, как в сейчас в Москве, а 1500—4000 рублей.
В случае автоматической фиксации нарушения — и вовсе 2000 рублей. И, заметьте, если новый Кодекс примут в неизменном виде, о московских 300 000 рублей наказания для «юриков» можно будет забыть.
Но есть в этой же статье 16.10 и сомнительный момент — в ее части 1. Она вводит наказание для автовладельца за «Оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест». За это полагается 1000—3000 рублей штрафа. Разукомплектованным ТС будет считаться то, «у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одного или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство».
То есть, если ты снял со своей машины одно колесо и повез его в шиномонтаж латать дыру, твое стоящее во дворе авто будет официально считаться разукомплектованным. Также как и в случае, если водитель решил снять и отнести домой для починки один из дверных замков. На этом основании любой проходящий мимо гражданин с установленным в его личном телефончике «Помощником Москвы» получит возможность «настучать» о разукомплектованном таким образом ТС и получить за это деяние «печеньку».
Автомобилисту же потом потом «прилетит» штраф и он вряд ли сможет хоть как-то доказать, что имел место всего-лишь ремонт.