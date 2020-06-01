В новой редакции проекта КоАП власти приготовили водителям несколько неприятных сюрпризов

Прежде всего сообщим, что из новейшей редакции КоАП исчезли строки, утверждающие, что автоматическая фиксация нарушений может происходить только при полном отсутствии влияния человека на этот процесс. Теперь в проекте Кодекса сказано, что требования к средствам автоматической фиксации устанавливаются Правительством РФ. Таким образом, столичные власти пролоббировали отличный шанс на выживание для мобильных приложений типа «Помощник Москвы».

Напомним, что с помощью оснащенных им личных гаджетов, не особо порядочные граждане умудряются порой фиксировать даже мнимые нарушения ПДД. В столице подобная «гражданская позиция» поощряется предоставлением бесплатного проезда на общественном транспорте и раздачей пошлых сувенирчиков.

Помимо этого, надо рассказать о появлении новых составов в статье, карающей за нарушения в области благоустройства. В ныне действующем КоАП РФ никаких санкций для водителя за парковку на газоне не предусмотрено. За это его сейчас могут наказать лишь в соответствии с местным законодательством. Так, согласно КоАП города Москвы, например, в подобном случае полагается 5000 рублей штрафа для гражданина и 300 000 рублей — для юрлица. В будущем федеральном КоАП появится статья 16.10 часть 3 — «за стоянку на газоне». Санкция по ней составит не 5000 рублей, как в сейчас в Москве, а 1500—4000 рублей.