В 2021 году в Москве установят 865 новых камер автоматической фиксации

На портале zakupki.gov.ru появились два новых тендера, инициированных московский Центром организации дорожного движения (ЦОДД). За 1,05 и 4,9 млрд. бюджетных рублей эта организация желает взять в аренду 865 новых комплексов автоматической фиксации.

Планируется, что они будут установлены в течении 2021-го года. Срок аренды составляет 5 лет.

Сейчас дороги столицы уже контролируются более чем 2600 штуками таких комплексов. На основании их фотоматериалов оформляются миллионы штрафов за превышение установленной скорости, нарушение требований разметки, запрета остановки и езду по полосам общественного транспорта.

В ближайшем будущем планируется ввести еще и «автоматические» штрафы за езду без ОСАГО и диагностической карты.

С появлением новых камер их общее численность на дорогах Москвы вырастет на 33%.