В Москве появились светофоры с сигналами, которых нет в ПДД

Столичный Центр организации дорожного движения на днях преподнес очередной сюрприз автомобилистам столицы. На этот раз в виде дополнительных секций к светофорам, о которых ничего не написано в Правилах дорожного движения. Такой сигнал загорается одновременной с зеленым светом, разрешающим движение.

Выглядит он как идущий справа налево белый человечек, перед которым из земли вертикально вверх вылезает стрелка такого же белого цвета, изгибается и колет его примерно в область живота или паха. При выключении разрешающего движение машин сигнала светофора, «уколотый пешеход» тоже гаснет.

Такие светофоры появились, например, на улице Краснобогатырская в районе дома 72 стр. 3, рядом со зданием Мосгорсуда, и на повороте с Краснопролетарской улицы во 2-ой Щемиловский переулок.