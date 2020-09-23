В Москве появились светофоры с сигналами, которых нет в ПДД

Столичный Центр организации дорожного движения на днях преподнес очередной сюрприз автомобилистам столицы. На этот раз в виде дополнительных секций к светофорам, о которых ничего не написано в Правилах дорожного движения. Такой сигнал загорается одновременной с зеленым светом, разрешающим движение.
Выглядит он как идущий справа налево белый человечек, перед которым из земли вертикально вверх вылезает стрелка такого же белого цвета, изгибается и колет его примерно в область живота или паха. При выключении разрешающего движение машин сигнала светофора, «уколотый пешеход» тоже гаснет.
Такие светофоры появились, например, на улице Краснобогатырская в районе дома 72 стр. 3, рядом со зданием Мосгорсуда, и на повороте с Краснопролетарской улицы во 2-ой Щемиловский переулок.
Наблюдения за водителями, оказывающимися там впервые, подтверждают, что многие из них приходят в явное замешательство, обнаружив перед собой сигнал, отсутствующий в ПДД. Люди просто не понимают, что он от них требуется, и как им следует поступать.
На самом деле, как выяснилось, «ужаленный стрелкой человечек» — всего-лишь предупреждающий знак. Дело в том, что повернув на разрешающий зеленый в сторону, указываемую беленькой стрелочкой на допсекции, водитель оказывается перед регулируемым пешеходным переходом, по которому в этот момент разрешено движение людей. То есть, несуществующий в ПДД сигнал говорит, что водитель машины, повернув на свой «зеленый», должен быть готов немедленно остановиться, пропуская пешеходов.
Зачем мозговитым парням из московского ЦОДД нужно было так усложнять схему движения, вызывая когнитивный диссонанс у водителей, не ясно. Ведь вместо недешевых работ по установке допсекции можно было обойтись лишь перенастройкой режима работы светофорного объекта: просто не включать «зеленый» поворачивающим машинам при разрешенном переходе для пешеходов.