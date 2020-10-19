ГИБДД начнет штрафовать за езду на летней резине зимой

В подготовленном МВД новом перечене неисправностей и условий, когда запрещается езда на автомобиле по дорогам общего пользования, упоминается ситуация, при которой «транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)» и «транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

Речь идет о легковых авто и легком коммерческом транспорте с полной массой до 3500 кг. В случае принятия правительством РФ подготовленного МВД документа, за «шиповку» летом или летнюю резину зимой ГИБДД будет наказывать водителей также как, например, за тонировку передних боковых стекол или «светодиоды» в галогеновых фарах — на 500 рублей по статье 12.5 КоАП за «управление транспортным средством при наличии неисправностей».

Кроме того, МВД хочет полностью запретить наносить тонировку на лобовые стекла машин, поскольку по мнению полицейских, она «искажает правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Покрытие стекол создает зеркальный эффект».