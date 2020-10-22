Одобрены «камерные» штрафы за неоплату проезда по платной магистрали

Госдумой в первом чтении одобрен проект закона о штрафах за неоплату проезда по платным шоссе с системой «свободный поток» (free flow), подразумевающей отсутствие пунктов оплаты проезда.

Документ предполагает внесение в статью 12.21 КоАП дополнения, по которому владельца легковой машины, проехавшего по платной трассе «зайцем», будут штрафовать на 2500 рублей. Для грузовиков и автобусов «тариф» наказания вдвое выше — 5000 рублей. Впрочем, если правонарушитель успеет перчислить компании-оператору трассы оплату за поезд по ней в течении пяти дней, то штрафные санкции к автовладельцуне применяются.

В законопроекте подчеркивается, что фиксировать упомянутое в нем правонарушение будут «работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи».