Идею оснащать полицейские камеры проблесковыми маячками поддержали в Госдуме

Некоторое время назад на сайте Change.org была опубликована петиция с предложением оснастить проблесковыми маячками все отечественные полицейские камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. В качестве обоснования там приводилась идея, согласно которой главной смысл существования этих устройств — в повышении безопасности дорожного движения, а не сборе максимального количества штрафов.

— Предложение, безусловно, заслуживает внимания, поскольку оно направлено на обеспечение безопасности на дорогах. На аварийно-опасных участках дорог маячки, в том числе установленные на комплексах фотовидеофиксации, особенно в темное время суток, привлекут внимание водителей, мотивируя их быть аккуратнее. На данном этапе, на мой взгляд, стоит проконсультироваться с экспертами: не повлияют ли маячки на точность работы камер, — цитирует агентство «Москва» зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутата от «Единой России» Владимира Афонского.