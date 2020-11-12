За неправильную установку камер-треног могут ввести уголовное наказание

Восемь депутатов Госдумы внесли на рассмотрение коллег поправку в Уголовный кодекс, предусматривающую санкцию для хозяев мобильных камер автоматической фиксации. Речь идет о случаях, когда «камеры-треноги» устанавливаются с нарушением технических требований. Из-за этого автовладельцам потом приходят незаконные штрафные постановления, которые потом крайне сложно бывает оспорить.

В связи с этим на рассмотрение коллег группой законотворцев была внесена поправка в УК, дополняющая его статью 263.1. — «Нарушение требований в области транспортной безопасности» — еще одним, пятым, пунктом. Авторы законопроекта сформулировали его следующим образом: «Неисполнение требований по соблюдению ГОСТ Р 57145−2016 в части установки не стационарных специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах — наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года».

Прежде чем оказаться в списке для голосования, законопроект должен получить одобрение профильного думского комитета. На это надежд особых нет, поскольку правительство уже дало отрицательный отзыв на законотворческую инициативу депутатов в отношении «камер-треног».