Генерал Владимир Колокольцев ввел в действие «права» нового типа

В Минюсте зарегистрирован приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева № 61032, вводящий в действие новый тип российского водительского удостоверенияя и паспорта транспортного средства. Что касается «прав», то теперь на бланке водительского удостоверения к надписи «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его французскому переводу «PERMIS DE CONDUIRE» добавится еще и английский вариант — «DRIVING LICENCE».

Это снимет множество вопросов к российским водителям у дорожной полиции многих стран, где не знают ни русского, ни французского языков.

Приказом главы МВД меняется также перечень данных, вносимых в формы свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорта транспортного средства (ПТС). Так, если машина стоит на учете на определенный срок, то в СТС будет указываться срок регистрации. В документе уточняется перечень сведений для занесения в графу «Особые отметки» ПТС. Требования к паспорту дополняются порядком его оформления взамен утраченного.