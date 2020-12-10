ГИБДД заставили отменить 136 000 незаконных штрафов с камеры

Подмосковная прокуратура проверила сообщения СМИ о массовых штрафах для автовладельцев с камеры автоматической фиксации в городском округе Химки. Множественные жалобы водителей и внимание журналистов привлекла ситуация, сложившаяся на перекрестке недалеко от ТЦ «Мега-Химки».

Местная администрация перекрыла одну из двух полос этой круговой развязки, а вторую превратила в «выделенку» для автобусов, сообщали местные СМИ. Одновременно там появилась камера автоматической фиксации. Водителей никаким образом не оповестили, что одна из полос стала для них запретной и они продолжали по ней ездить, не подозревая, что камера фотографирует их для оформления штрафов.

В результате по статье 12.17 КоАП за выезд на полосу для общественного транспорта на 1500 рублей «попали» более сотни тысяч автомобилистов. В результате прокурорской проверки были «выявлены факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения». А начальник подмосковного ГУ МВД Виктору Пауку получил представление «устранить нарушения действующего законодательства». И отменить более 136 000 неправомерно наложенных штрафов на сумму более 205 млн. рублей.

Одно только остается непонятным. Круговой перекресток, на котором шла незаконная автоматическая фиксация нарушений, располагается в Химках на пересечении улиц «9 мая» и «Марии Рубцовой». А в прокурорской реляции утверждается, что нарушения выявлены в совершенно другом месте, — на Т-образном перекрестке со светофорным регулированием на пересечении все той же улицы «9 мая» с улицей «Дружбы»…