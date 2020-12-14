Штраф за езду по платным дорогам может стать выгоднее транспондера

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию во втором чтении доработанную версию поправок в КоАП. В первоначальном виде за езду по «платнику» без соответствующей оплаты правительство предлагало штрафовать владельца легковой машины на 2500 рублей, а грузовика — на 5500 рублей.

Этот законопроект, напомним, должен позволить широко внедрить на платных трассах систему free-flow, благодаря которой автомобилисту не требуется останавливаться на пунктах оплаты — деньги списываются на ходу с личного счета, привязанного к госномеру машины при фиксации его видеокамерами. Депутаты решили, что штраф в размере 2500 рублей — слишком много и снизили его до 1500 рублей. Причем оштрафовать неплательщика, как пишет «Коммерсант», можно будет не более одного раза в сутки, даже если он бесплатно проедет через несколько рубежей контроля.

В случае принятия этих поправок в КоАП в существующем виде, не оплатить проезд, отделавшись штрафом, может стать наиболее выгодным способом передвижения по «платнику». Так, в частности, добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по платной трассе М-11 сейчас стоит около 1700 рублей при условии применения транспондера. Без него цена поездки в Питер увеличится до 2100 рублей. На таком фоне штраф в 1500 целковых представляется куда более привлекательной альтернативой.