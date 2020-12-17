Камеры ГИБДД выписали водителям сотни штрафов за использование смартфонов

Начиная с 1 декабря этого года, когда на столичных дорогах заработали восемь комплексов автоматической фиксации, штрафующих «за ремень» и «за телефон», ГИБДД отправила 100 и 2300 «писем счастья» за эти нарушения соответственно.

Как уже ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», в столице такие камеры ГИБДД установлены на внутренней стороне ТТК, (ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 5; внутренней стороне Садового кольца (напротив д. 3, стр. 5 по Сухаревской площади); Северо-Восточной хорде ( у д. 19А, стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца и д. 23 по Окружному приезду); Мичуринском проспекте, д. 80; Звенигородском шоссе (у д. 9 по 3-у Силикатному проезду при движении в направлении МКАД); Проектируемом проезде №7031 (ООТ «Летово», Сосенском поселение) и на проспекте Вернадского, д. 7 по направлению в центр.

Ряд правозащитников и автоэкспертов выражали опасения, что «автоматический» способ наказания за разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень характеризуется повышенной вероятностью вынесения ошибочных взысканий в отношении водителей, сообщает «Коммерсант».