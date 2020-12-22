С 1 января шлагбаумы-препятствия для пожарных машин будут демонтировать

— Если этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарное подразделение, чтобы сопроводить его к месту ЧС, естественно, этот шлагбаум мы будем требовать демонтировать, поскольку он станет препятствовать проезду. Если у шлагбаума есть хозяин, ответственное лицо, которое в круглосуточном режиме его откроет, естественно, это не станет противоправным действием, — сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции.

Напомним, что за нарушение противопожарных правил организация, установившая шлагбаум, в соответствии со статьей 20.4 КоАП, может быть оштрафована на 150 000—200 000 рублей. Иными словами, скоро значительную часть шлагбаумов, установленных во дворах многоэтажек, скорее всего ликвидируют.