С 1 января шлагбаумы-препятствия для пожарных машин будут демонтировать

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С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила противопожарного режима. Согласно им, запрещается устанавливать шлагбаумы и любые другие заграждения, мешающие проезду пожарных машин. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как к этой новелле относятся в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

— Если этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарное подразделение, чтобы сопроводить его к месту ЧС, естественно, этот шлагбаум мы будем требовать демонтировать, поскольку он станет препятствовать проезду. Если у шлагбаума есть хозяин, ответственное лицо, которое в круглосуточном режиме его откроет, естественно, это не станет противоправным действием, — сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции.

Напомним, что за нарушение противопожарных правил организация, установившая шлагбаум, в соответствии со статьей 20.4 КоАП, может быть оштрафована на 150 000—200 000 рублей. Иными словами, скоро значительную часть шлагбаумов, установленных во дворах многоэтажек, скорее всего ликвидируют.

автоправо, ПДД
22 декабря 2020
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