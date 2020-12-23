«Чужие» штрафы после продажи машины перестанут приходить в 2021 году

Приказ Минцифры, согласно которому договор купли-продажи (ДКП) автотранспорта можно будет заключать на портале госуслуг, вступит в силу 1 мая 2021-го года. Соответствующий приказ министерства уже прошел общественное обсуждение. При этом возможность традиционного, «бумажного» оформления ДКП никуда не денется. Характерно, что и в случае оформления «электронного» договора новоиспеченному автовладельцу все равно придется потом посетить МРЭО ГИБДД в 10-дневный срок точно также как и в случае традиционного ДКП.

Преимущество оформления продажи машины через госуслуги видится в том, что ГИБДД сразу же будет видеть смену собственника транспортного средства и если он до прибытия в подразделение полиции успеет нахватать штрафов, его «письма счастья» старому владельцу авто не придут. В отличии от существующей сейчас ситуации.

Минусы же новации очевидны: продолжающаяся цифровизация системы регистрации автомобилей ставит автовладельцев во все более зависимое положение от работоспособности полицейских баз данных. Последние, как недавно писал портал «АвтоВзгляд», порой склонны «глючить» и создавать гражданам проблемы на пустом месте.