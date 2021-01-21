Власти задумали отменить абсурдные штрафы для спасательно-аварийных служб

По сути, штраф выписывается абсолютно правомерно. По закону «Об автодорогах» грузовики, у которых превышены нормативов по общей массе и осевой нагрузке, могут выезжать на дорогу, только получив от Росавтодора платное разрешение. В противном случае, владельцу комтранса выносится наказание по ст. 12.21.1 КоАП — тот самый штраф размером до 500 000 рублей. Притом исключение сделано лишь для техники Минобороны и больше ни для кого.

В Росавтодоре при этом заявляют, что на спецтехнику разрешения выдаются быстро — в течение одного рабочего дня. Но что «быстро» для чиновников, то для спасателей — целая вечность! Глупо повторять азбучные истины, что при любой катастрофе (будь то пожар или авария) важна каждая минута.

На удивление, проблемой пожарных вдруг заинтересовались депутаты Госдумы. Да не просто заинтересовались, а в первом чтении приняли законопроект, освобождающий пожарные подразделения МЧС и аварийно-спасательные службы от штрафов за перегруз.

К слову, в России скоро введут новые санкции для грузовиков: нашим законотворцам предстоит во втором чтении утвердить принципиально другой принцип наказаний за вышеупомянутый перегруз. Портал «АвтоВзгляд» уточнил подробности этой реформы.