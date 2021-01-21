Власти задумали отменить абсурдные штрафы для спасательно-аварийных служб

Фото: МЧС.
Давайте представим себе такую ситуацию. Машина МЧС мчится на пожар по федеральной или региональной трассе, притом грузовику «тревожного ведомства» нужно проехать через рамку со встроенными весами, которая автоматическом выписывает штрафы за перегруз. А поскольку пожарная техника, как правило, превышает допустимые нормы, владельцу приходит штраф. И он может достигать аж полумиллиона рублей! Как вам такой театр абсурда?

По сути, штраф выписывается абсолютно правомерно. По закону «Об автодорогах» грузовики, у которых превышены нормативов по общей массе и осевой нагрузке, могут выезжать на дорогу, только получив от Росавтодора платное разрешение. В противном случае, владельцу комтранса выносится наказание по ст. 12.21.1 КоАП — тот самый штраф размером до 500 000 рублей. Притом исключение сделано лишь для техники Минобороны и больше ни для кого.

В Росавтодоре при этом заявляют, что на спецтехнику разрешения выдаются быстро — в течение одного рабочего дня. Но что «быстро» для чиновников, то для спасателей — целая вечность! Глупо повторять азбучные истины, что при любой катастрофе (будь то пожар или авария) важна каждая минута.

На удивление, проблемой пожарных вдруг заинтересовались депутаты Госдумы. Да не просто заинтересовались, а в первом чтении приняли законопроект, освобождающий пожарные подразделения МЧС и аварийно-спасательные службы от штрафов за перегруз.

К слову, в России скоро введут новые санкции для грузовиков: нашим законотворцам предстоит во втором чтении утвердить принципиально другой принцип наказаний за вышеупомянутый перегруз. Портал «АвтоВзгляд» уточнил подробности этой реформы.

штрафы, ПДД, КоАП, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
21 января 2021
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