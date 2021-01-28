Иностранцев не выпустят из России без оплаты штрафов ГИБДД

Теперь если при въезде в Россию выяснится, что за машиной, принадлежащей иностранцу, числятся неоплаченные штрафы, ему придется сначала погасить накопившиеся во время предыдущих визитов долги. На это даются 3 часа, отсчитывая от момента прибытия авто на пункт пропуска через государственную границу. В противном случае, гостя не пустят в страну.

С 7 июля такие же требования начнут действовать и при выезде из РФ. Проще говоря, если штрафы не оплачены, автомобилиста из РФ не выпустят.

Параллельно российская ГИБДД продолжает вести борьбу с траспортом, который зарегистрирован за границей, но эксплуатируется россиянами. Гаишники пообещали не ограничиваться одной показательной поркой, а пристально следить за всеми транспортными средствами с заграничными регистрационными знаками