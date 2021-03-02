Когда за оставление места ДТП не лишают «прав»

Суд, как правило, совершенно не волнуют истинные причины отъезда водителя с места аварии. При том, что далеко не каждый из попавших в подобную ситуацию автовладельцев на самом деле сбегает специально. Да, у некоторых сразу после ДТП мозги «клинят» и человек пытается поскорее покинуть место дорожного происшествия в надежде, что его потом не найдут и не придется возмещать ущерб владельцу подбитой им машины. Или лечить за свой счет сшибленного пешехода.
Но так бывает далеко не всегда. Очень часто на тесной парковке одна машина слегка задевает другую и уезжает, поскольку ее водитель попросту не заметил касания. Но ведь с точки зрения закона это самое настоящее ДТП. Хоть и с пустячными повреждениями у авто участников. Бывает, кстати, что с места происшествия водитель скрывается вынужденно. Так, порой родитель плюет на обязанность оставаться на месте в случае, когда понимает, что приезда сотрудника ГИБДД придется несколько часов ждать, а тем временем его ребенок уже ждет «эвакуации» из детсада.
Или человек опаздывает на прием редкого специалиста-врача, записи к которому он ждал полгода. То есть такие люди покидают место происшествия не в зловредном стремлении уйти от ответственности, а под гнетом жизненных обстоятельств.
Тем не менее, покинув место аварии, автомобилист все равно формально становится нарушителем ПДД со всеми вытекающими из этого факта юридическими последствиями. На первый взгляд, выйти из такой ситуации без потери «прав» автомобилисту просто невозможно. Но один способ все-таки существует.
Водительского удостоверения за сокрытие с места аварии вы не лишитесь в случае, если вернетесь туда до того, как будет оформлен полицейский протокол. Такую возможность создало постановление Верховного суда, появившееся в начале 2017-го года в отношении дела водителя, сначала уехавшего с места ДТП, а потом вернувшегося и участвовавшего в его оформлении.
С тех пор сотрудники ГИБДД не пишут «лишенческих» протоколов на водителей, успевших возвратиться к месту аварии. В самом худшем случае последних штрафуют на 1000 рублей за то, что не установил знак аварийной остановки на месте происшествия.
О подобном совершенно законном способе сохранить «права», отъехав на время из района аварии, должен знать каждый автовладелец. Поскольку, как показывает практика, даже среди профессиональных юристов это «сакральное знание» распространено слабо.