Когда за оставление места ДТП не лишают «прав»

Суд, как правило, совершенно не волнуют истинные причины отъезда водителя с места аварии. При том, что далеко не каждый из попавших в подобную ситуацию автовладельцев на самом деле сбегает специально. Да, у некоторых сразу после ДТП мозги «клинят» и человек пытается поскорее покинуть место дорожного происшествия в надежде, что его потом не найдут и не придется возмещать ущерб владельцу подбитой им машины. Или лечить за свой счет сшибленного пешехода.

Но так бывает далеко не всегда. Очень часто на тесной парковке одна машина слегка задевает другую и уезжает, поскольку ее водитель попросту не заметил касания. Но ведь с точки зрения закона это самое настоящее ДТП. Хоть и с пустячными повреждениями у авто участников. Бывает, кстати, что с места происшествия водитель скрывается вынужденно. Так, порой родитель плюет на обязанность оставаться на месте в случае, когда понимает, что приезда сотрудника ГИБДД придется несколько часов ждать, а тем временем его ребенок уже ждет «эвакуации» из детсада.

Или человек опаздывает на прием редкого специалиста-врача, записи к которому он ждал полгода. То есть такие люди покидают место происшествия не в зловредном стремлении уйти от ответственности, а под гнетом жизненных обстоятельств.