Скандальный блогер Эдвард Бил покалечил в аварии женщину по методу Ефремова

В Москве в районе Смоленской площади на Садовом кольце примерно в полдень произошла авария. По данным правоохранителей, синий Audi RS 6 Avant вылетел с внутренней стороны Садового и лоб в лоб столкнулся на внешней стороне кольца с седаном Volkswagen. Кроме того, в ДТП попали еще одна Audi, Range Rover и Mitsubishi.

За рулем Audi, оказавшейся на «встречке», находился широко известный в узких кругах блогер молдавского происхождения Эдуард Биль, известный в сети как Эдвард Бил. Он в аварии практически не пострадал. Женщина, управлявшая Volkswagen, вскоре оказалась в реанимации. Очевидцы катастрофы утверждают, что сразу после столкновения блогер не нашел ничего лучше, как пересесть на заднее сиденье своего авто и сделать вид, будто вообще ни при чем. Позже он попытался убедить полицейских, что за рулем в момент катастрофы находился его друг.

По данным столичного Дептранса, Audi RS 6 Биля с января текущего года числится снятой с учета ГИБДД. Машина ездит с тех пор на подложных номерных знаках и за ней числится более 400 штрафов за превышение скорости.

Напомним, что практически в этом же месте летом прошлого года актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил аналогичное ДТП, выехав на встречную полосу и убив там водителя другого авто. Был ли пьян сегодня Биль неизвестно, однако на освидетельствование его полицейские возили.