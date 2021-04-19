ГИБДД вернет себе единоличный контроль за установкой знаков и камер

Новелла, предлагаемая Минтрансом, предполагает, в частности, установить, что все проекты организации дорожного движения (ПОДД), — то есть места установки любых дорожных знаков, светофоров, нанесение разметки, и прочего, а также размещение камер автоматической фиксации нарушений ПДД, — собственники автодорог будут обязаны согласовывать с ГИБДД. Подавляющее большинство улиц и всевозможных дрог в России находится введении местных властей.

Напомним, что в 2013-ом году у ГИБДД отобрали возможность контроля за ПОДД, фактически передав эту функцию в ведение региональных чиновников. У ГИБДД осталась лишь, по сути, совещательная возможность принимать участие в межведомственных комиссиях по рассмотрению ПОДД.

В частности, по этой причине практически в каждом крупном городе любой водитель назовет кучу мест, где жесткие скоростные ограничения установлены не на аварийноопасных участках, а там, где удобнее разместить камеры контроля скорости, где разметка на асфальте нанесена так, что не нарушить ее требования просто невозможно, где островки безопасности больше похожи на ловушки против вражеских танков, нежели на защищающие пешеходов сооружения и тому подобные «гениальные» транспортные решения местных чиновников.

Ожидаемое наделение ГИБДД в ближайшем будущем решающим, а не совещательным, голосом в вопросах организации дорожного движения дает возможность надеяться, что подобных ляпов в ПОДД станет, как минимум, меньше. А в случае их возникновения водителям проще будет пожаловаться на конкретное должностное лицо, допустившее безобразие на дороге.

Кроме того, в одобренном законопроекте отменяется обязанность местных властей информировать водителей о введении платных парковок в периодических печатных изданиях. Законопроект разрешит им ограничиться лишь объявлениями в интернете, сообщает «Коммерсант».