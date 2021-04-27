ГИБДД придумала новую тактику подготовки «алкорейдов»

Само собой, ничто не мешало «бесправникам» и другим «лишенцам» просто не выезжать на дороги во время проведения людьми в погонах этих самых рейдов. А те, кто выезжает в указанные дни на дорогу, ведут себя предельно аккуратно, чтобы потом ездить, как привыкли: не пристегиваясь ремнем, не пропуская пешеходов и так далее.

Теперь тактика меняется. Руководство ГИБДД за несколько дней до профилактического мероприятия просто публикует извещение, раскрывая лишь направленность «облавы», а когда и где она пройдет — не предупреждает.

По идее, «эффект внезапности» должен сработать. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области прошел «неожиданный рейд», в рамках которого ДПС остановила 160 водителей для проверки. Из них 132 нарушали те или иные пункты ПДД!