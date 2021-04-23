Готовимся к беспределу ГИБДД: полиция перекраивает ПДД под себя

Очередная редакция проекта постановления Правительства РФ, вносящего изменения в существующие ПДД, подготовлена МВД. С учетом параллельно разрабатываемых правоохранительным ведомством изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре», водителей в ближайшем будущем ожидает самый настоящий беспредел со стороны сотрудников ДПС. Последние смогут одним росчерком в протоколе превращать в недвижимость практически любой транспорт.

Самый же свежий документ — проект поправок в ПДД.Он вводит в Правила новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Товарищи силовики, недолго думая, предлагают перенести в ПДД пункты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года. Сейчас, напомним, Правила запрещают движение машины лишь когда у нее есть проблемы с тормозами, с рулевым управлением и светом в темное время суток. Что логично. Но, по мнению полицейских экспертов, «не актуально».

Видимо потому, что не дает разгуляться запретительской фантазии рядовых придорожных полицейских. На данный момент в этой области дорожного права для нечистоплотного сотрудника полиции особых лазеек для вымогательства взяток с автомобилиста не существует.