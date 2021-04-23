Готовимся к беспределу ГИБДД: полиция перекраивает ПДД под себя

Очередная редакция проекта постановления Правительства РФ, вносящего изменения в существующие ПДД, подготовлена МВД. С учетом параллельно разрабатываемых правоохранительным ведомством изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре», водителей в ближайшем будущем ожидает самый настоящий беспредел со стороны сотрудников ДПС. Последние смогут одним росчерком в протоколе превращать в недвижимость практически любой транспорт.
Самый же свежий документ — проект поправок в ПДД.Он вводит в Правила новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Товарищи силовики, недолго думая, предлагают перенести в ПДД пункты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года. Сейчас, напомним, Правила запрещают движение машины лишь когда у нее есть проблемы с тормозами, с рулевым управлением и светом в темное время суток. Что логично. Но, по мнению полицейских экспертов, «не актуально».
Видимо потому, что не дает разгуляться запретительской фантазии рядовых придорожных полицейских. На данный момент в этой области дорожного права для нечистоплотного сотрудника полиции особых лазеек для вымогательства взяток с автомобилиста не существует.
Зато новая редакция Правил, предлагаемая МВД, сделает техническое состояние автомобиля богатейшей почвой для коррупции. Итак, что же нас ждет уже с 2022-го года, если полицейскую новеллу одобрит правительство?
Прежде всего, речь идет о штрафах за летнюю резину зимой (декабрь-февраль) и за зимнюю летом (июнь-август). Но поскольку эти периоды могут по решению местных властей расширяться, при пересечении границы региона с «более длинной зимой» переобувшего машину в летние колеса автовладельца будут поджидать радостные сотрудники ДПС, чтобы «срубить палку» или вымутить взятку.
Если бдительный патрульный ясным летним днем обнаружит, что у вашей машины сломался штатный омыватель фар — тоже готовьте денежки. Не важно, что на безопасность дорожного движения эта жуткая неисправность не влияет. Просто добрые дяди из МВД позаботились о том, чтобы у бойца ДПС на дороге всегда была возможность «подкормиться» за счет водителей.
Ужасным нарушением ПДД станет и установка видеорегистратора на лобовом стекле. Поскольку он будет называться «предметом, закрывающим обзор водителю». А решать — закрывает регистратор что-то или нет, будет в каждом конкретном случае инспектор ДПС. В чью пользу — можно даже не гадать: «регики» висят сейчас практически в каждой машине, а у служивого семья, ипотека, да и машину новую хочется…
Еще один феерический повод докопаться до водителя, предлагаемый в новой редакции ПДД, наличие «ошибки неисправности двигателя или АКП, сохраненные в памяти бортового компьютера», как пишет «Коммерсант». То есть, если на приборке вашего авто горит лампочка «check engine» — готовьтесь к увлекательной беседе и бдительным гайцом.
И не важно, что барахлящий лямбда-зонд, плохой бензин или просто глюк борткомпьютера вообще никакого отношения к безопасности дорожного движения не имеют. Важно, что сотрудник ГИБДД хочет кушать бутерброд с икрой, а водитель вполне может неофициально помочь ему деньгами!