Готовимся к беспределу ГИБДД: полиция перекраивает ПДД под себя

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ГИБДД не оставляет попыток переписать законодательство таким образом, чтобы дать инспекторам «на земле» возможность докапываться практически до любого автовладельца. Портал «АвтоВзгляд» продолжает следить за настырными попытками «закрутить гайки».

Очередная редакция проекта постановления Правительства РФ, вносящего изменения в существующие ПДД, подготовлена МВД. С учетом параллельно разрабатываемых правоохранительным ведомством изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре», водителей в ближайшем будущем ожидает самый настоящий беспредел со стороны сотрудников ДПС. Последние смогут одним росчерком в протоколе превращать в недвижимость практически любой транспорт.

Самый же свежий документ — проект поправок в ПДД.Он вводит в Правила новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Товарищи силовики, недолго думая, предлагают перенести в ПДД пункты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года. Сейчас, напомним, Правила запрещают движение машины лишь когда у нее есть проблемы с тормозами, с рулевым управлением и светом в темное время суток. Что логично. Но, по мнению полицейских экспертов, «не актуально».

Видимо потому, что не дает разгуляться запретительской фантазии рядовых придорожных полицейских. На данный момент в этой области дорожного права для нечистоплотного сотрудника полиции особых лазеек для вымогательства взяток с автомобилиста не существует.

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Зато новая редакция Правил, предлагаемая МВД, сделает техническое состояние автомобиля богатейшей почвой для коррупции. Итак, что же нас ждет уже с 2022-го года, если полицейскую новеллу одобрит правительство?

Прежде всего, речь идет о штрафах за летнюю резину зимой (декабрь-февраль) и за зимнюю летом (июнь-август). Но поскольку эти периоды могут по решению местных властей расширяться, при пересечении границы региона с «более длинной зимой» переобувшего машину в летние колеса автовладельца будут поджидать радостные сотрудники ДПС, чтобы «срубить палку» или вымутить взятку.

Если бдительный патрульный ясным летним днем обнаружит, что у вашей машины сломался штатный омыватель фар — тоже готовьте денежки. Не важно, что на безопасность дорожного движения эта жуткая неисправность не влияет. Просто добрые дяди из МВД позаботились о том, чтобы у бойца ДПС на дороге всегда была возможность «подкормиться» за счет водителей.

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Ужасным нарушением ПДД станет и установка видеорегистратора на лобовом стекле. Поскольку он будет называться «предметом, закрывающим обзор водителю». А решать — закрывает регистратор что-то или нет, будет в каждом конкретном случае инспектор ДПС. В чью пользу — можно даже не гадать: «регики» висят сейчас практически в каждой машине, а у служивого семья, ипотека, да и машину новую хочется…

Еще один феерический повод докопаться до водителя, предлагаемый в новой редакции ПДД, наличие «ошибки неисправности двигателя или АКП, сохраненные в памяти бортового компьютера», как пишет «Коммерсант». То есть, если на приборке вашего авто горит лампочка «check engine» — готовьтесь к увлекательной беседе и бдительным гайцом.

И не важно, что барахлящий лямбда-зонд, плохой бензин или просто глюк борткомпьютера вообще никакого отношения к безопасности дорожного движения не имеют. Важно, что сотрудник ГИБДД хочет кушать бутерброд с икрой, а водитель вполне может неофициально помочь ему деньгами!

автоправо, ПДД, ГИБДД
23 апреля 2021
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