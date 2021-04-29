Уже с 1-го мая водителей ждет новый штраф

С 1-го мая в несколько раз увеличиваются наказания за нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей. Они описаны в статье 12.10 КоАП. В частности, взыскание за нарушения Правил движения через ж/д пути увеличивается с 1000 рублей до 5000 рублей.

Причем отменяется и 50-процентная «скидка» при уплате этого штрафа в течении 20 дней. С начала мая придется всегда платить его в полном объеме. Кроме того, срок лишения водительского удостоверения, также предусмотренного этой статьеq, увеличивается вдвое — с трех до шести месяцев. А за повторное нарушение период лишения водительского удостоверения устанавливается сроком на один год.