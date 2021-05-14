Покалеченная Эдвардом Билом женщина попросила суд простить блогера, но небесплатно

– На сегодняшний день, да, возмещен ущерб. Поскольку Марии еще предстоит дальнейшее длительное лечение, то компенсация еще будет в процессе этого лечения, — заявил адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев.

По его словам, договор между женщиной и Билем составлен таким образом, что ни сумма компенсации, ни ее условия разглашаться сторонами не должны.

– Нами подано ходатайство следователю о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Основанием для подачи ходатайства послужило как раз возмещение вреда, а также семейное положение Эдварда Била, он принес извинения. Пока не лично, лично этого сделать не может, — заявил юрист Андрей Князев.

Напомним, что на данный момент блогер Эдвард Бил официально обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Блогеру нельзя пользоваться мобильным телдефоном и интернетом, а также до 1-го июня выходить из дома в с 20:00 до 8:00, сообщает агентство «Москва».