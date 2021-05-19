Как наверняка отменить незаконный штраф за парковку, выписанный МАДИ

Постановления о штрафе для автовладельца за неправильную парковку в Москве — дело рук инспекторов Московской административной дорожной инспекции, являющейся структурой Департамента транспорта столицы, а не ГИБДД. Видимо, это обстоятельство дает ее сотрудникам возможность выписывать штрафные постановления для водителей, фактически не имея на то законных оснований.

Речь идет о фотографиях нарушений, сделанных с помощью гаджетов граждан. Любой желающий может установить на своем смартфоне приложение ПАК ПМ и — вуаля! Можно «щелакть» нарушителей (или тех, кто тебе кажется нарушителями). А в МАДИ из этих фоточек сделают потом полноценные штрафные «письма счастья».

Как уже говорилось выше, санкции за неправильную парковку, оформленные таким образом, абсолютно незаконны. Почему это так, и как следует правильно их отменять, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».