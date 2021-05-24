Город без машин: снизят ли в Москве скорость движения до 30 км/ч

Главная тема Глобальной недели безопасности — снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. В поддержку этой акции ГИБДД вместе с ЦОДД анонсировали выпуск материалов о том, что для каждой улицы (в зависимости от ее назначения) должна быть своя скорость. Тему поспешили подхватить СМИ, фактически приписавшие ГИБДД то, чего нет — якобы ведомство поддержало введение ограничения скорости 30 км/ч на некоторых улицах города.

Идеей снизить скоростной режим в столице городские власти грезят давно, аргументируя ее тем, что данная мера позитивно скажется на повышении уровня безопасности пешеходов и вообще это будет «как в Европе». Однако столичные автомобилисты, согласно опросу, проведенному сообществом «Синие ведерки», категорически против новации.

По мнению водителей, ежесекундная необходимость смотреть на спидометр, а не на дорогу, увеличит число аварий на таких «замедленных» улицах. А появившиеся в избытке новые ограничительные дорожные знаки приведут к рассеиванию внимания и станут очередным поводом для взыскания штрафов с автовладельцев. Не говоря уже о том, что «своя скорость» на каждой улице может совсем запутать водителей, которые и без того вынуждены все время быть настороже, приспосабливаясь на ходу к очередным изменениям разметки, требованиям дорожных знаков, искусственным неровностям и «островкам безопасности».