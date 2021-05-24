Город без машин: снизят ли в Москве скорость движения до 30 км/ч

Главная тема Глобальной недели безопасности — снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. В поддержку этой акции ГИБДД вместе с ЦОДД анонсировали выпуск материалов о том, что для каждой улицы (в зависимости от ее назначения) должна быть своя скорость. Тему поспешили подхватить СМИ, фактически приписавшие ГИБДД то, чего нет — якобы ведомство поддержало введение ограничения скорости 30 км/ч на некоторых улицах города.
Идеей снизить скоростной режим в столице городские власти грезят давно, аргументируя ее тем, что данная мера позитивно скажется на повышении уровня безопасности пешеходов и вообще это будет «как в Европе». Однако столичные автомобилисты, согласно опросу, проведенному сообществом «Синие ведерки», категорически против новации.
По мнению водителей, ежесекундная необходимость смотреть на спидометр, а не на дорогу, увеличит число аварий на таких «замедленных» улицах. А появившиеся в избытке новые ограничительные дорожные знаки приведут к рассеиванию внимания и станут очередным поводом для взыскания штрафов с автовладельцев. Не говоря уже о том, что «своя скорость» на каждой улице может совсем запутать водителей, которые и без того вынуждены все время быть настороже, приспосабливаясь на ходу к очередным изменениям разметки, требованиям дорожных знаков, искусственным неровностям и «островкам безопасности».
Неблагоприятно снижение скорости скажется и на экологической обстановке — расход топлива вырастет, увеличится и число вредных выбросов. Вот, как комментируют это сомнительное предложение автовладельцы:
«Это умышленная мера предназначена исключительно для сбора штрафов и не имеет ничего общего с безопасностью дорожного движения. Во многих странах ЕС действительно есть ограничение скорости до 40 км/ч в мелких городах, которые можно проехать даже на такой скорости не более, чем за 5—8 минут. Внутри городов миллионников и даже стотысячников, такие знаки ограничения неуместны». «Странно, что еще не появилось инициативы о том, что нужно уровнять авто и пешеходов. Пусть автомобили ездят с той скоростью, с которой пешеходы идут, чтобы никто не комплексовал».
Напомним, что кампания «по замедлению» столичных водителей происходит на фоне новой беды, свалившейся на голову автомобилистов и пешеходов в лице водителей электросамокатов. Некоторые из которых, имея возможность развивать на этих гаджетах скорость до 100 км/ч, ведут себя на дорогах совершенно неадекватно, нередко ездят в нетрезвом состоянии и все чаще становятся виновниками серьезных травм мирных граждан.
Видимо, чтобы компенсировать свою тотальную беспомощность в обуздании «пьяных электрогаджетов», транспортные чиновники решили привычно закрутить гайки самым законопослушным участникам дорожного движения — автомобилистам.
Ведь это намного проще, чем доработать и наконец принять закон о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) или усилить профилактическую работу с пешеходами, которые на тихих улицах, традиционно, ведут себя более расслабленно и выскакивают под колеса в самых неожиданных местах.
Зачем учить и воспитывать, когда легче снизить скорость до 30, а лучше сразу до 5 км/ч? А еще проще запретить автомобили, оставив право на них только чиновникам и особо привилегированным гражданам страны. Кажется, к этому ведет новая транспортная политика, кующая кадры специалистов, способных воплощать в жизнь только одну идею: нет автомобилей — нет проблем.