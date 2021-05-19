Настя вместо негра: за что ГИБДД будет ненавидеть блогера Ивлееву

Вся история СССР прошла в зависти к иностранцам и мечте сбежать за границу. Иностранец оставался в моде даже в перестройку, хотя заграницей уже начало отчетливо пахнуть не только в Москве.
На смену иностранцу внезапно пришел диджей. Сразу, без паузы. Как только в СССР появилась радиостанция «Европа Плюс», журнал «Бурда» и первый «Макдональдс», начала открываться заграница, иностранец тут же померк. Русское слово диджей возникло без объяснения, хотя английское disc jockey весьма внятно означало мальчика, меняющего пластинки на дискотеке. Зато диджей получил все привилегии, оставшиеся от иностранца — за него мечтали замуж, его уважали, пропускали без очереди и каждый хотел оказаться на его месте.
Но затем фетишизация стала затухать. Яростно хотеть кем-то стать уже не получалось. Стало из чего выбрать. Спектр возможностей увеличится. Привилегии, мода, статус оказались спутниками профессий, а не паспорта. И вместо того, чтобы мечтать про иностранца, появилась возможность получить полагающееся, занимаясь модным делом. И люди массово пошли в рэкетиры, проститутки, банкиры, воры, наемные убийцы и угонщики.
И вот опять появилась всеобщая мечта, вожделение, мода. Опять вызрела в обществе единая зависть, вакантная после иностранца. Теперь страна мечтает стать блогером.
Как в СССР — иностранец, так теперь блогер — самый уважаемый, вожделенный, модный, завидный, недосягаемый и привилегированный. У него всегда несколько невероятных автомобилей, он всегда нарушает ПДД и ездит на «красный», у него обязательная заграница семь раз в год, у него то ли пентхаус, то ли таунхаус, или что-нибудь еще непонятное, но дорогое и из нездешней жизни. Блогер всегда загорелый, красивый, молодой. Но если иностранец в СССР подразумевался мужчиной, как и пришедший на смену диджей, то с блогерами все иначе. Теперь это еще и она — красотка на дорогой машине в Барвихе, томно оценивающая бриллианты…
КГБ ненавидеть иностранцев было положено по службе. Диджеев ненавидела милиция. Блогеров предписали ненавидеть ГИБДД. Подавив зависть и спрятав неприличные картинки с красотками, гаишники мрачно составили «черный список» и дали утечку, что отныне блогеры на спецучете.
Юридической нормы спецучета не существует. Поэтому на самом деле в ГАИ ничего не сделали, лишь начали ненавидеть блогеров за зарплату. Детонатором ненависти стала Настя Ивлеева на Lamborghini. Пока над ГАИ и ПДД глумилась невзрачная Мара Багдасарян, спецучета не возникало. Но Настя слишком красивая, недосягаемая, удачливая, модная и на собственном Aventador за 25 миллионов рублей, что непростительно.
При этом Анастасия продолжит (и уже продолжает) ездить так, как бог на душу положит, И если начнет оплачивать все полученные за свою «красивую» езду штрафы вовремя, то все гаишные псевдоспецучеты ей, как и другим известным блогерам, глубоко «по барабану».