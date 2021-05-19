Настя вместо негра: за что ГИБДД будет ненавидеть блогера Ивлееву

Вся история СССР прошла в зависти к иностранцам и мечте сбежать за границу. Иностранец оставался в моде даже в перестройку, хотя заграницей уже начало отчетливо пахнуть не только в Москве.

На смену иностранцу внезапно пришел диджей. Сразу, без паузы. Как только в СССР появилась радиостанция «Европа Плюс», журнал «Бурда» и первый «Макдональдс», начала открываться заграница, иностранец тут же померк. Русское слово диджей возникло без объяснения, хотя английское disc jockey весьма внятно означало мальчика, меняющего пластинки на дискотеке. Зато диджей получил все привилегии, оставшиеся от иностранца — за него мечтали замуж, его уважали, пропускали без очереди и каждый хотел оказаться на его месте.

Но затем фетишизация стала затухать. Яростно хотеть кем-то стать уже не получалось. Стало из чего выбрать. Спектр возможностей увеличится. Привилегии, мода, статус оказались спутниками профессий, а не паспорта. И вместо того, чтобы мечтать про иностранца, появилась возможность получить полагающееся, занимаясь модным делом. И люди массово пошли в рэкетиры, проститутки, банкиры, воры, наемные убийцы и угонщики.

И вот опять появилась всеобщая мечта, вожделение, мода. Опять вызрела в обществе единая зависть, вакантная после иностранца. Теперь страна мечтает стать блогером.