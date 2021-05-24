За езду в стиле Эдварда Била хотят ввести уголовное наказание

Депутаты Госдумы намерены внести в статью 326 УК РФ поправки, карающие за умышленное управление машиной с поддельными регистрационными знаками. Существующее название этой статьи УК — «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» — изменится на «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

В статью добавится пункт, в котором будет говориться о неоднократном, умышленном управлении транспортным средством с использованием заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение ПДД. Наказание за это предлагается установить в виде обязательных работ на срок до 300 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

— Сейчас наказание, которое может получить водитель за езду с поддельными номерами — лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Такая норма прописана в статье 12.2 КоАП РФ. Но такое наказание не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации. Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы — уже через Уголовный кодекс. Чтобы не было возможности у нарушителя просто поездить какое-то время на такси, забыв о проступке. Вместо этого — поработай, подумай. Пока улицу убираешь или, скажем, кусты стрижешь, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.