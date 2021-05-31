Зачем власти настойчиво «продавливают» обязательную установку алкозамков

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД, сейчас чиновники анализируют возможность изменения ПДД «таким образом, чтобы все автомобили, на которых нарушитель ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком».

Но как понять, какими автомобилями неблагонадежный гражданин пользуется? Может, он время от времени берет машину жены (сына, свата, брата и далее по списку), а может соседи по многоквартинному дому не брезгуют давать ему ключи от своих авто. И тогда, по логике, всем родственникам и друзьям тоже надо внедрять алкозамки…

Скорее всего, в Правилах ситуацию пропишут так: водителю, который ранее был наказан за вождение в состоянии опьяненения, разрешат садиться за руль только тех автомобилей, который оборудованы алкозамками. А уж он пусть крутится как хочет!

Планируется, что нарушителю, кроме штрафа, придется заплатить от 25 000 до 125 000 рублей за установку блокиратора. При этом блокиратор будет продвинутым: с системой распознавания лица человека! И если Минпромторг реализует свою идею, в государственный кошелек ежегодно станут капать довольно приличные суммы. Скажем, в 2020 году на российских дорогах выявили свыше 550 000 нетрезвых водителей.

Законопослушыным автомобилистам бояться вроде нечего. Однако подавляющее большинство моторизованных граждан уже успело принять эту весть в штыки. На деле же, может, оно и к лучшему. А почему — портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе любопытного эксперимента.