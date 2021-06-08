Власти приравняют водителей самокатов к пешеходам

– По поводу полемики о том, что ролики, самокаты без двигателя относить к пешеходам или нет. Сейчас мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о том, что как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат — это пешеход. То есть мы эту норму оставляем как таковую и регулируем только средства, оснащенные двигателем, — заявил на мероприятии ОНФ директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

– Мы понимаем, что бум простых самокатов — его не будет, как и не было раньше. А вот бум электропередвижения — это однозначно, — добавил чиновник. По его мнению, регулирование движения средств индивидуальной мобильности должны происходить на местном уровне.

Напомним, что Минтранс, МВД и прочие заинтересованные организации сейчас готовят пакет поправок в ПДД, касающийся, в том числе, и средств индивидуальной мобильности (СИМ): элекросамокатов, гироскутеров и тому подобных устройств на электрической и мускульной тяге. Среди предложений транспортного министерства — запрет езды на электросамокатах весом свыше 35 кг по тротуарам, а также ограничение скорости СИМ в пешеходных зонах на уровне 20 км/ч.