ГИБДД пообещала не штрафовать водителей при отсутствии техосмотра

– В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит, — заявил на круглом столе в Совете Федерации сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник Сергей Чипурин.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, которая сложится после вступления в силу принятых сегодня в третьем чтении Госдумой поправок в закон об ОСАГО. Согласно им, для покупки страхового полиса наличие диагностической карты с отметкой о пройденном ТО становится необязательным. В связи с этим, у участников мероприятия в Совете Федерации возникли вопросы относительно изменений в работе ГИБДД после вступления в силу в 22 августа текущего года принятых Госдумой новелл в ОСАГО, сообщает ТАСС.