Как ГИБДД безнаказанно провоцирует аварии на дорогах

Любой автомобилист с более-менее приличным реальным стажем вождения припомнит немало случаев, когда сотрудники ГИБДД своими формально законными действиями беспардонно провоцировали ДТП. И порой вполне результативно.

Самый яркий пример — когда на узкой двухполосной трассе экипаж ДПС встает на обочине и принимается тормозить для пресловутой проверки документов проезжающие авто. Особо «талантливые» сотрудники машут полосатым жезлом и машинам, уже поравнявшимся с полицейской засадой. Видя требование инспектора остановиться, их водители применяют экстренное торможение и вполне закономерно «получают в зад» от не ожидающего такого подвоха идущего сзади транспортного средства. Авария происходит буквально по мановению полицейской руки.

Самой настоящей провокацией мелких ДТП можно назвать ситуацию, когда наряд ГИБДД отгораживает правую полосу скоростной магистрали конусами, сужая таким образом проезжую часть, и принимается за все ту же проверку документов. Почти всегда при этом возникает внушительный затор из машин, в котором почти неизбежны мелкие столкновения. То есть машины «притираются» бортами, опять таки, по милости ДПС.