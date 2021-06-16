Как ГИБДД безнаказанно провоцирует аварии на дорогах

Любой автомобилист с более-менее приличным реальным стажем вождения припомнит немало случаев, когда сотрудники ГИБДД своими формально законными действиями беспардонно провоцировали ДТП. И порой вполне результативно.
Самый яркий пример — когда на узкой двухполосной трассе экипаж ДПС встает на обочине и принимается тормозить для пресловутой проверки документов проезжающие авто. Особо «талантливые» сотрудники машут полосатым жезлом и машинам, уже поравнявшимся с полицейской засадой. Видя требование инспектора остановиться, их водители применяют экстренное торможение и вполне закономерно «получают в зад» от не ожидающего такого подвоха идущего сзади транспортного средства. Авария происходит буквально по мановению полицейской руки.
Самой настоящей провокацией мелких ДТП можно назвать ситуацию, когда наряд ГИБДД отгораживает правую полосу скоростной магистрали конусами, сужая таким образом проезжую часть, и принимается за все ту же проверку документов. Почти всегда при этом возникает внушительный затор из машин, в котором почти неизбежны мелкие столкновения. То есть машины «притираются» бортами, опять таки, по милости ДПС.
Еще один вариант рукотворных дорожных инцидентов, спровоцированных сотрудниками полиции, развивается на многополосной дороге. Стоящий на обочине сотрудник взмахом жезла требует от машины из крайнего левого ряда встать на обочине. Ее водителю, чтобы выполнить указание инспектора, приходится судорожно перестраиваться с замедлением, «подрезая» при этом все авто, следующие в правых от него полосах.
В этой аварийной ситуации он обычно рискует встречей либо бортами, либо кормой поочередно с несколькими соседями по потоку. Фактически — по инициативе ГИБДД.
Самое печальное в том, что автомобилист, даже если был вынужден совершить ДТП, выполняя требования гаишника, не сможет привлечь того к ответственности и окажется в подобном инциденте крайним, то есть виновником аварии.
Так, в случае гаишников, проверяющих документы на узкой дороге и вынуждающих водителей резко тормозить ради этого, въехавшему в зад автомобилисту скажут, что Правила требуют от него соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля как раз на случай чего-то подобного. Врезался, значит не соблюдал, значит сам виноват в ДТП.
В ситуации с «притерлись в заторе, искусственно созданном ГИБДД», с полицейских тоже взятки гладки. Ведь ПДД требуют от водителей соблюдать боковой интервал между машинами и установленные приоритеты при взаимном маневрировании в любых ситуациях. Значит — опять полиция формально не при чем.
В примере с «выхваченной» инспектором из крайне левого ряда машиной полицию тоже не удастся результативно обвинить, если при этом произойдет авария. Ведь выполняя требование служивого, водитель вполне может неторопливо и безопасно притормаживать и перестраиваться вправо в сторону обочины на протяжении хоть сотен метров. Мол, никто не заставляет его нестись к гаишнику перпендикулярно остальному потоку. И опять получается, что водитель будет, с точки зрения ПДД, сам виноват в возможной аварии.