Треть россиян против ограничения скорости до 30 км/ч в городах

И хотя сказать, что это исследование очень уж репрезентативное нельзя (в нем участвовало 1600 человек), его итоги все-равно показательны. Так, против снижения выступило 28% россиян, за — 25%. При этом любопытно, что противников новации среди «не столичной России» даже чуть больше — ровно 30%. И разумеется, пешеходов, голосующих за ограничение гораздо больше, чем водителей — 31% против 19%.
И это вполне объяснимо, поскольку безлошадные граждане не понимают, что, как минимум, подобные скоростные ограничения приведут к ухудшению экологической обстановки — расход топлива вырастет, увеличится и число вредных выбросов. Что касается безопасности дорожного движения, то и здесь сторонники строгих мер в пролете.
БЛОК Поскольку, по мнению главы отечественной ГИБДД генерала Черникова, «тот, кто предлагает такое снижение, думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фото- и видеофиксация».
И если учесть, что главным локомотивом этой непопулярной у автовладельцев новации является Дептранс столицы, давно видящий в камерах фиксации исключительно бюджетную составляющую, то с генералом сложно не согласиться.