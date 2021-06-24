Треть россиян против ограничения скорости до 30 км/ч в городах

И хотя сказать, что это исследование очень уж репрезентативное нельзя (в нем участвовало 1600 человек), его итоги все-равно показательны. Так, против снижения выступило 28% россиян, за — 25%. При этом любопытно, что противников новации среди «не столичной России» даже чуть больше — ровно 30%. И разумеется, пешеходов, голосующих за ограничение гораздо больше, чем водителей — 31% против 19%.

И это вполне объяснимо, поскольку безлошадные граждане не понимают, что, как минимум, подобные скоростные ограничения приведут к ухудшению экологической обстановки — расход топлива вырастет, увеличится и число вредных выбросов. Что касается безопасности дорожного движения, то и здесь сторонники строгих мер в пролете.